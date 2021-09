3x3 koondise peatreener Raudla: emotsioon on kõva

Eesti koondise peatreeneri Siim Raudla sõnul sai tänase võiduga esmane eesmärk EM-il täidetud. "Emotsioon on kõva, olümpiaalal Euroopa kaheksa hulgas pole üldse paha. Ma arvan küll, et see oli esmane eesmärk, et alagrupist tahaks edasi saada ja see on nüüd tehtud. Ega meil enne turniiri ka mingeid pingeid ei olnud. Kõik on siin professionaalid, meie mehed mängivad saalikorvpalli kõrvalt. Nüüd saame edasi veel pingevabamalt mängida," rääkis Raudla pärast võidukat kohtumist Sloveenia vastu.

Kaks päeva on Eesti koondise jaoks EM-il kulgenud emotsionaalselt keeruliselt, kuna Sloveenia koondise koroonaproovidega seotud probleemid mõjutasid turniiri ajakava. "Eks ta oli mängijatele raske. Meie meestel olid jalad juba teibitud ja siis tund aega enne mängu, kui hakkasime soojendusväljakule minema sooja tegema, tuli FIBA ülemus minu juurde ja ütles, et mäng on edasi lükatud. Eks see tõmbas masti maha nii minul kui mängijatel. Ma ütlesin ka poistele, et me peame kõvasti täna vaimujõudu näitama. Hea küll, sloveenid mängisid kolmekesi, aga ka meie jaoks oli see raske, sest kolmekesi mängides saad minna pingevabalt peale. Poisid tulid õnneks auga välja."

Veerandfinaalis kohtub Eesti koondis Venemaaga, kes alistas alagrupiturniiril Iisraeli ja Hollandi. Viimati kohtusid eestlased Venemaaga 2019nda aasta MM-il, kui vastased ka alistati.

"Ma julgen väita küll, et kõik mis edasi tuleb, on boonus. Kindlasti lähme me seda veerandfinaali võitma. Me oleme Venemaaga hästi mänginud, nad oskavad meid karta, aga ma arvan, et meil on omad võimalused nende vastu olemas. Selge, et nad on meie vastu favoriidid, nad on professionaalne meeskond. Seal on metsik eelarve taga, nad teevad seda aastaringselt ja mängivad profisarja, aga ma ei näe põhjust, miks me Venemaad kartma peaks," rääkis Raudla.

Eesti ja Venemaa vaheline veerandfinaalkohtumine algab pühapäeval Pariisis kell 16:35.