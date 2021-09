Põhja-Korea ei saa Pekingi olümpial osaleda

Keeld kehtib kuni 2022. aasta lõpuni, aga ROK-i president Thomas Bach teatas, et juhatus jätab endale õiguse keeldu pikendada.

Back sõnas, et Põhja- Korea rikkus olümpiahartat, sest ei täitnud oma kohustust saata sportlased Tokyo mängudele.

ROK-i juht jättis sportlastele võimaluse võistelda 2022. aasta olümpiamängudel olümpialipu all.

"Me arvame alati, et sportlased ei peaks enda riigi olümpiakommitee pärast kannatama. Me jätame sportlastele selle võimaluse avatuks, kui nad peaksid kvalifitseeruma Pekingi taliolümpiamängudele."

Põhja-Korea olümpiakommitee teatas, et nad ei saatnud enda sportlasi olümpiale, sest olid mures koroonaviiruse leviku pärast.

ROK-i täitevnõukogu ütles, et Põhja-Korea lükkas tagasi kõik nende kinnitused turvaliste mängude korraldamisest ning loobus sportlastele pakutud vaktsiinidest.

"Kogu protsessi vältel kuulati ära Põhja-Korea vastuväited ning neid hoiatati tagajärgede eest," kinnitas Bach.

ROK kinnitas, et Põhja- Koreal ei ole enam õigust rahalisele toetusele ega abile.

Praegune otsus on vastuolus sellega, et 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiamängudel tegi ROK suuri jõupingutusi, et parandada Lõuna-Korea ja Põhja-Korea suhteid. Thomas Bach kohtus pärast Pyeongchangi olümpiat Kim Jong-uniga ning tunnustas teda Põhja-Korea olümpial osalemise eest.