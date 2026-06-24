X!

ROK avab kõikidele olümpiasportlastele mõeldud stipendiumifondi

Olümpialiikumine
Olümpiarõngad Predazzos
Olümpiarõngad Predazzos Autor/allikas: Eero Vabamägi/Postimees
Olümpialiikumine

Rahvusvaheline olümpiakomitee teatas kolmapäeval, et avab "Fit for the Future Olympian Grant" nimelise stipendiumifondi, mille raames jagatakse kõikidele olümpiasportlastele 10 000 USA dollari suurune toetus.

Rahvusvaheline olümpiakomitee kogunes kolmapäeval Lausanne'is, kus uus stipendium heaks kiideti. ROK plaanib iga olümpiatsükli jooksul jagada välja 140 miljoni USA dollari jagu toetusi, mille edastab olümpiamängudel osalenud sportlasele kohalik alaliit.

Esimesena pälvivad toetuse veebruaris Milano Cortina taliolümpial osalenud sportlased, kuid ROK teatas, et väljamakseid hakatakse tõenäoliselt tegema järgmisel aastal. "See toetus on kättesaadav igale olümpiasportlasele, mitte ainult medalistidele ja sportlastele teatud riikidest," selgitas ROK sportlaskomisjoni esimees, Hispaania korvpallilegend Pau Gasol.

"Iga sportlase teekond on erinev, iga sportlane on teinud olümpiamängudele pääsemise nimel suuri ohverdusi. Aastaid pühendumust, rasket tööd ning usku. See toetus ei ole auhinnaraha, vaid tunnustus selle teekonna läbimise eest," jätkas Gasol. "Iga olümpiasportlane on osa olümpiamängude loost ning tahame avaldada austust ka neile, kes on seda lugu aidanud kujundada, et praegused ja tulevased põlvkonnad saaksid sellest kasu."

Lausanne'is kogunenud ROK-i liikmed kiitsid heaks veel mitu muudatust, sealhulgas muudetakse olümpiahartat, et sporti ja poliitikat lahus hoida. Lisaks tahetakse uute alade olümpiakavva lisamist lihtsamaks teha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

MM-i tänased mängud
21.50
ETV
B-alagrupp
Šveits – Kanada
Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson

viimased uudised

20:02

ROK avab kõikidele olümpiasportlastele mõeldud stipendiumifondi

19:27

Komissarov säras Leedus järjekordse väravaga, Minija pääses finaali

18:53

Olümpia kursil purjetavad Ausman ja Pais võitsid MK-etapil hõbemedali

18:14

ROK üritab olümpiaharta muudatustega sporti ja poliitikat lahus hoida

17:39

Kajak saavutas Kesk-Euroopa Porsche sarjas esikoha

16:58

Mölder alustas Poolas võidukalt, duelli Tammega siiski ei tule

16:20

Loena Hendrickx kuulutas karjääri lõppenuks

15:45

Kahevõistluse olümpiatuleviku otsus lükati edasi

15:18

Joonekohtunike süsteemi rike peatas Wimbledoni kvalifikatsioonimängud

14:56

Raphinha jätab Šotimaa mängu vahele, Neymar võib naasta Brasiilia koosseisu

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.06

Kristal leedukate kurjadest kirjadest: päris äge ju!

11.06

Otto Oliver Olgo: Spursil on play-off'is vähem vilumust

02.06

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

23.06

Portugal sai viieväravalise võidu, Ronaldo võttis Eusebiolt krooni Uuendatud

01:18

Inglismaal jäid vastuolulise otsusega mängus Ghanale väravad löömata

06:32

Henri Veesaar ei osutunud NBA draft'i avavoorus valituks Uuendatud

23.06

Olümpiavõitja andis kolmandat korda positiivse dopinguproovi

08:14

Otse-eetri pahameel maksis ajakirjanikule MM-i töö

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

16:20

Loena Hendrickx kuulutas karjääri lõppenuks

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

07:54

Horvaatia lõi Modrici 200. mängus Panamale ühe värava, Colombia sai teise võidu

09:27

Prantsusmaa peab Norra vastu mängima peatreenerita

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo