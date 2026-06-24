ROK avab kõikidele olümpiasportlastele mõeldud stipendiumifondi

Rahvusvaheline olümpiakomitee kogunes kolmapäeval Lausanne'is, kus uus stipendium heaks kiideti. ROK plaanib iga olümpiatsükli jooksul jagada välja 140 miljoni USA dollari jagu toetusi, mille edastab olümpiamängudel osalenud sportlasele kohalik alaliit.

Esimesena pälvivad toetuse veebruaris Milano Cortina taliolümpial osalenud sportlased, kuid ROK teatas, et väljamakseid hakatakse tõenäoliselt tegema järgmisel aastal. "See toetus on kättesaadav igale olümpiasportlasele, mitte ainult medalistidele ja sportlastele teatud riikidest," selgitas ROK sportlaskomisjoni esimees, Hispaania korvpallilegend Pau Gasol.

"Iga sportlase teekond on erinev, iga sportlane on teinud olümpiamängudele pääsemise nimel suuri ohverdusi. Aastaid pühendumust, rasket tööd ning usku. See toetus ei ole auhinnaraha, vaid tunnustus selle teekonna läbimise eest," jätkas Gasol. "Iga olümpiasportlane on osa olümpiamängude loost ning tahame avaldada austust ka neile, kes on seda lugu aidanud kujundada, et praegused ja tulevased põlvkonnad saaksid sellest kasu."

Lausanne'is kogunenud ROK-i liikmed kiitsid heaks veel mitu muudatust, sealhulgas muudetakse olümpiahartat, et sporti ja poliitikat lahus hoida. Lisaks tahetakse uute alade olümpiakavva lisamist lihtsamaks teha.