Us Openil poolfinaali jõudnud Auger-Aliassime tegi ajalugu

Auger- Aliassime juhtis mängu 6:3, 3:1, kui Alcaraz pidi vigastuse tõttu mängu pooleli jätma.

Auger-Aliassime on esimene 21. sajandil sündinud meesmängija, kes on jõudnud suure slämmi turniiril poolfinaali ning esimene Kanadast pärit meesmängija, kes jõudnud US Openil poolfinaali.

Poolfinaalis läheb Auger-Aliassime vastamisi Daniil Medvedeviga.

"See on hämmastav saavutus. Minu jaoks on see olnud fantastiline turniir. Muidugi oli tänasel mängul imelik lõpp, aga ma olen poolfinaalis. Mul on võimalus mängida reedel ühe maailma parima mängija vastu, et jõuda oma elu esimesse suure slämmi finaali," sõnas Auger-Aliassime pärast veerandfinaali.

Alcaraz, kellest sai aegade noorim meesüksikmängu veerandfinalist ütles pärast võistlus, et on väga raske lõpetada hea tuur vigastusega.

"Mul polnud võimalust edasi mängida. Ma pean kõigepealt enda keha eest hoolitsema ja terve püsima. See oli pikk matš ja ma ei suutnud edasi mängida," ütles veeradfinaalis neljatunnises matšis Stefanos Tsitsipase alistanud Alcarazur. "Mängida järjest kaks viie setist matši oli mulle väga raske. Ma ei ole veel harjunud selliseid mänge järjest mängima. Taastumine on väga keeruline."