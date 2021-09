NBA ootab kolmelt klubilt täielikku vaktsineeritust

Seoses USA-s New Yorki ja San Fransisco osariikides ellu viidud seadusmuudatustega, mis kohustavad ürituste korraldamiseks täielikku vaktsineeritust, teatas korvpalliliiga NBA kolmapäeval, et Golden State Warriorsi, New York Knicksi ja Brooklyn Netsi mängijad peavad olema vaktsineeritud, et koduväljakul mängida.

Seadusmuudatused San Fransiscos ning New Yorkis tähendavad, et kõik üle 12-aastased inimesed peavad olema vaktsineeritud, et teatud üritustele ning toimumispaikadele pääseda. Nende paikade seas on välja toodud ka San Fransisco Chase Centeri (Golden State Warriors) areen ning Madison Square Garden (New York Knicks) ja Barclays Center (Brooklyn Nets) New Yorki osariigis.

Mõlema osariigi seadused teevad aga erisusi külastavatele spordiklubidele, kes ei pea olema täielikult vaktsineeritud, seega seadus mõjutab ainult eelmainitud kolme klubi. NBA teatas kolmapäeval, et nende klubide mängijatelt oodatakse täielikku vaktsineeritust, sest vastasel juhul ei lubata meeskondadel kodumänge mängida.

Liiga on teinud samme, et piirata koroonaviiruse võimalikku levikut ning on kohustanud muuseas kõikidel kohtunikel end vaktsineerida lasta. Samuti peavad olema vaktsineeritud kõik töötajad, kes mängijatega kokku puutuvad, sealhulgas treenerid ning areenitöötajad.

NBA treeninglaagrid algavad 28. septembril ja põhihooaeg algab Eesti aja järgi 20. oktoobril kell 3.20 öösel, kui kohtuvad Milwaukee Bucks ja Brooklyn Nets.