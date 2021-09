NBA ei rahuldanud vaktsiinivastase mängija taotlust usulisele erisusele

26-aastane Wiggins teatas märtsis, et laseb end vaktsineerida vaid siis, kui ta on sunnitud seda tegema. NBA on koroonaviiruse leviku piiramiseks kehtestanud ranged reeglid mille hulgas on kohustus end vaktsineerida ka kohtunikel ja areenitöötajatel.

Wiggins ei ole veel vaktsineeritud ning taotles NBA-lt usulist erisust, aga liiga teatas reedel, et ei rahulda mängija taotlust ning Wiggins peab end vaktsineerima, et San Fransisco osariigis toimuvatel kodumängudel osaleda. Seni on mängija pidanud tegema individuaalseid treeninguid ning pole saanud koos meeskonnaga Warriorsi Chase Center'is peetavatel treeningutel kaasa

Wiggins valiti 2014. aasta NBA draft'is Cleveland Cavaliersi poolt esimese valikuna, kuid meeskond saatis kanadalase vahetustehinguga Minnesotasse, et saada meeskonnalt Kevin Love. Wiggins võitis liiga parima uustulnuka auhinna ning mängis Timberwolvesi eest kuushooaega, misjärel liitus eelmisel hooajal Golden State Warriorsiga.

Reedel selgus, et 90 protsenti NBA mängijatest on enne treeninglaagrite algust vaktsineeritud, ent septembri alguses ellu viidud seadusemuudatused San Fransisco ja New Yorki osariikides tähendavad, et kõik üle 12-aastased inimesed peavad olema vaktsineeritud, et teatud üritustele ning toimumispaikadele pääseda. Nende paikade seas on välja toodud ka San Fransisco Chase Centeri (Golden State Warriors) areen ning Madison Square Garden (New York Knicks) ja Barclays Center (Brooklyn Nets) New Yorki osariigis.

NBA treeninglaagrid algavad 28. septembril ja põhihooaeg algab Eesti aja järgi 20. oktoobril kell 3.20 öösel, kui kohtuvad Milwaukee Bucks ja Brooklyn Nets.