90 protsenti NBA mängijatest on algavaks hooajaks vaktsineeritud

90 protsenti NBA mängijatest on enne treeninglaagrite algust vaktsineeritud, vahendab The Athleticu ajakirjanik Shams Charania.

Los Angeles Lakersi peadirektor Rob Pelinka kommenteeris neljapäeval, et terve Lakersi meeskond on algavaks hooajaks vaktsineeritud ning nad on üks mitmest meeskonnast, kellel on terve võistkond vaktsineeritud.

New Yorki ja San Francisco osariigid viisid septembri alguses ellu seadusmuudatuse, mis kohustab ürituste korraldamiseks täielikku vaktsineeritust. NBA-s puudutab seadusemuudatus Golden State Warriorsi, New York Knicksi ja Brooklyn Netsi.

Hetkeseisuga puudutab seadusemuudatus konkreetselt kahte tuntud NBA mängijat. Nimelt pole vaktsineeritud Golden State Warriorsi ääremängija Andrew Wiggins ja Brooklyn Netsi tagamängija Kyrie Irving. Wiggins on senimaani pidanud tegema individuaalseid treeninguid ning pole saanud koos meeskonnaga Warriorsi Chase Center'is peetavatel treeningutel kaasa teha.

NBA on teinud samme, et piirata koroonaviiruse võimalikku levikut ning on kohustanud muuseas kõikidel kohtunikel end vaktsineerida lasta. Samuti peavad olema vaktsineeritud kõik töötajad, kes mängijatega kokku puutuvad, sealhulgas treenerid ja areenitöötajad. Kõik vaktsineeritud isikud ei pea NBA sõnul enam regulaarselt COVID teste tegema, ent vaktsineerimata mängijatele COVID testide vabastus ei kehti.

NBA treeninglaagrid algavad 28. septembril ja põhihooaeg algab Eesti aja järgi 20. oktoobril kell 3.20 öösel, kui kohtuvad tiitlikaitsja Milwaukee Bucks ja Brooklyn Nets.