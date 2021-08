Täht sai arstidelt EM-iks häid uudiseid: põhimõtteliselt anti roheline tuli

Tallinnas toimuva võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alagrupimängude alguseni on jäänud kaks päeva. Koondise ühe liidri Robert Tähe jalavigastus on paranenud ja mees turniiriks valmis.

Robert Tähte oli viimastel nädalatel kimbutanud jalavigastus, ta jäi eemale ka viimastest kontrollmängudest, aga nüüd on vigastus taandunud ja Täht sai taas treeningul osaleda. Turniiri kolmapäevases avamängus Läti vastu kaasa tegemine sõltub peatreener Cedrik Enardi otsusest, aga Täht ise on turniiri suhtes positiivselt meelestatud.

"Nägu võib-olla natuke reedab: pigem sain arstilt positiivseid uudiseid," rääkis ERR-ile naeratav Robert Täht. "Põhimõtteliselt anti roheline tuli, trenn on minu jaoks peaproov. Testin, kuidas lähendaja vastu peab. Valu on indikaatoriks, kui on valus, tuleb stoppi panna, aga loodetavasti saab valuvabalt."

"Täna on seda veel vara öelda, kui palju mängida saan. Vaataks mäng korraga, viimased kolm kontrollmängu jäid täiesti vahele. Teised mehed, kes seda kohta mängisid, said väga hästi hakkama. Arvan, et peatreener väga stressis ei ole ja mind nui neljaks platsile panema ei hakka," lisas Täht.

"Seis võiks kindlasti parem olla. Kui aasta tagasi mõtlesin koduse EM-i peale, oli ikka plaanis olla nii-öelda elu tippvormis. Tagasilööke on olnud palju ja seis ei ole kõige parem, aga saab hakkama," kinnitas koondise nurgaründaja.