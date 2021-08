Võrkpallikoondise peatreener: rünnak oli hea, servisime hästi

Eesti kontrollis kogu kohtumist ja Hispaaniale loovutati esimeses geimis 20, teises 19 ja kolmandas 18 punkti. Poolte kokkuleppel mängiti ka lisageim, mille Eesti võitis 27:25. Põhimängus ehk esimese kolme geimi jooksul oli Eesti resultatiivseim Oliver Venno, kelle arvele jäi 15 punkti.

"Esmatähtis oli see, et ikkagi võidaksime neid. Lähme täiega peale ja keskendume, nagu oleks juba EM," sõnas Venno. "Et me ei hakkaks niimoodi, nagu meil oli Kuldliigas, et alguses ei saanud käima kuidagi. Aga täna tuli täitsa ilusti välja."

"Kui mingeid vigu otsida, siis vastuvõtul pidime korrektiive tegema, aga leidsime meeskonnana sellele lahenduse," hindas Eesti koondise peatreener Cedric Enard. "Rünnak oli eesotsas Oliveri ja kahe nurgaründajaga väga hea. Servisime hästi. Ässasid küll väga palju ei löönud, aga serv oli mitmekesine. Blokk oli samuti hea."

"Selle alaliiduga töötamine ja selleks turniiriks valmistumine oli isiklikus plaanis üks põhjustest, miks ma siia tulin," lisas Enard. "Ma olin kuulnud väga palju head Eesti publiku ja atmosfääri kohta."

Nurgaründaja Robert Täht platsil ei käinud, kuna teda vaevab väike vigastus. "Tal on pisivigastus, mis hetkel tahab tõsiselt ettevaatlikkust. Tegi enne teisi eraldi trenni ja vaatame – võimalik, et tal sel nädalal ei mängigi, aga loodame, et on järgmiseks nädalaks olemas," ütles Eesti koondise abitreener Oliver Lüütsepp.