Tänak: me ei saanud soovitud tulemust, aga vähemalt oli tiim edukas

Esimest korda autoralli MM-sarja kuulunud Belgia ralli võitis koduradadel Thierry Neuville (Hyundai), kelle kaardilugejale Martijn Wydaeghele oli see karjääri esimeseks WRC võiduks. Ott Tänak ja Martin Järveoja said kuuenda koha ning olid nobedaimad ka punktikatsel.

"See on olnud palju väljakutseid pakkuv ralli, väga hea lisandus WRC kalendrisse," sõnas laupäeval rehvipurunemise tõttu aega kaotanud Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Keegi ei suutnud sellel nädalavahetusel Thierry ja Martijni tempole vastata, palju õnne neile. Nüüd oleme aga neid radu näinud ja neil sõita saanud, peame olema valmis, kui siia naaseme."

"See on unikaalne asfaldiralli, me ei saa seda Horvaatia või Katalooniaga võrrelda, seega on olnud tähtis neid teid omal käel õppida. Me ei saanud soovitud tulemust, aga vähemalt oli ralli tiimi jaoks edukas," lisas Tänak.

Neuville'i ja karjääri esimese võidu saanud Wydaeghe järel lõpetasid teisena Hyundaile kaksikvõidu toonud Craig Breen - Paul Nagle. Iirlased said teise koha ka viimasel WRC etapil, Rally Estonial.

"Meil on viimastel kuudel olnud palju pingeid, seega on see tulemus tervitatav," tõdes Hyundai pealik Andrea Adamo. "Olen üritanud tiimi - oma inimesi - võimalikult palju pinge eest varjata, sest nad ei vääri stressiolukorras töötamist. Nad on situatsioonile väga hästi ja professionaalselt reageerinud, käitunud tiimina. Olen nende üle uhke. On hiilgav esimest korda siin olla ja näha Thierry'd ning Martijni võitmas."