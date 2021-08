MX Nationali sarjas võidu kindlustanud Kullas: tase on väga kõva

29-aastasest Kullasest sai teine sõitja, kes MX Nationalsi sarja kaks korda võitnud ning seekord kindlustas ta endale üldvõidu juba enne viimast etappi. Ta ütles, et tänu koroonaviiruse levikule on MX Nationalsi sari saanud juurde head konkurentsi, sest Briti meistrivõistluste sõitjad on samuti sarjas osalenud.

"Meil on Inglismaal kolm head sarja, kõige kõvem on kindlasti Briti meistrivõistlused, teine on MX Nationalsi sari, mille ma võitsin. Kuna see koroonaviirus on paar aastat möllanud, siis on ka kohalikud kiired sõitjad ja ka mõned MM-sõitjad sõitnud mõlemaid sarju," ütles Kullas Vikerraadiole. "Võib öelda, et see aasta on [MX Nationals] võrdväärne Briti meistrivõistlustega ja eks kohalikud tiimid Inglismaal eelistavad meistrivõistluste sarja, aga sel aastal on MX Nationals saanud rohkem konkurentsi."

Vaatamata kõvemale tasemele, juhib eestlane kaks etappi enne hooaja lõppu ka Briti meistrivõistlusi. "Aasta algas natuke kohmakalt, meil on uus Yamaha tsikkel ja natuke raske oli kohaneda. Pärast paari etappi leidsime hea seadistuse ja sealt hakkas ka häid tulemusi tulema. Võitsin kolmanda, neljanda ja viienda etapi üldtulemuse ära ja sellega olen nüüd tõusnud üldtabelis liidrikohale," ütles Kullas.

Eestlane jagab 193 punktiga teist kohta Briti sõitja Tommy Searle'iga ning ütles, et kohalikel on meistrivõistlustel rohkem motivatsiooni, et pingutada. "Pingelised sõidud saavad olema, aga teen oma tööd ja proovin nii sõita, kuidas olen siiani suutnud. Heade startide kaudu proovime jälle sõitu võita ja vaatame, mis pärast viimast starti saab," ütles Kullas.

Kuigi tal on kogemusi ka MM-sarjaga, selgitas Kullas, et seal pole mõtet iga hinna eest kaasa lüüa. "Sellist omal käel pingutamist ja lihtsalt käia seda MM-sarja kaasa, et mõni punkt koju tuua, see mind ei eruta. Pigem tahaksin saada hea tiimiga tulemust ka teha, aga finantsipool on ka tähtis. Aasta on pikk ja eelarve päris korralik," ütles motorattur.

"Mingi aasta oligi selline, et MM-sarjas ei saanud sellist tiimikohta, kus oleks saanud mõistlikult palka, millega ära elada ja head tiimi, kus oleks olnud hea võistlustsikkel, millega tulemusi teha," lisas Kullas.

Nii tuligi kolm aastat tagasi pakkumine Inglismaalt sõita kohalikke sarju. "Kerge toetus on tiimi poolt, millega suudan ära elada ja tiim on väike, aga hästi tore. Siiamaani olen väga rahul, saan sõita kõvade meestega, kes praegugi MM-i sõidavad. Suudan nendega sõita ja isegi võita," ütles Kullas.

Ta lisas, et Eestist tulles on raske MM-sarja läbi lüüa, sest tihtipeale otsitakse sõitjaid suurematest riikidest. "Kunagi oli hea näide, et kui olin mina ja prantslane, kes olid tehasetiimi potentsiaalsed sõitjad, siis valiti teine sõitja, isegi, kui ta polnud ühtegi sõitu minust eespool olnud see hooaeg. Kuna tema nimi müüb Prantsusmaal rohkem tsikleid kui mina kodumaal," selgitas Kullas.

Ta ütles, et on rahul Inglismaal jätkamisega, kuid hoiab siiski lootust ka MM-sarja pakkumistele. Kullas valmistub ka septembri lõpus toimuvaks Rahvuste krossiks, kus Eesti koondis kaks aastat tagasi kõrge neljanda koha pälvis.