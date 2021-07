Zirk läheb pika hooaja jätkuks olümpial maksimumi andma

Eestis palju rekordeid püstitanud Zirk loodab ka olümpiaveel rekordi purustada. "Muidugi reaalsus on see, et poolteist kuud tagasi sain alles normi tehtud. See tähendas, et ma olin oma elu parimas vormis. Eks näha ole, kas nii väikse vaheajaga saab selle vormi nii heasse seisundisse kui see oli. Lähen ikka enda maksimumi andma," ütles Zirk ERR-ile antud intervjuus.

Zirk ajas suure osa hooajast taga olümpia A-normi ning see on jätnud vormile oma jälje. "Praegu on nagu okei. Ma ei ütle, et midagi hüper-super head oleks, aga mitte midagi halba ka ei ole. Mul on koguaeg see viimane periood ongi alati väga üles ja alla olnud. Nüüd enne võistlusi just. Ma enne võistlusstarti ei teagi päris täpselt, kus ma endaga olen. Peale esimest starti saab näha," ütles Zirk.

Olümpiale pääsemine on olnud Zirgi suur unistus. "Seda ma olen tõesti väga oodanud, et ma siia pääseksin. Selles suhtes on kõik väga uus ja ma olen elevil. Eriti esimestel päevadel oli väga huvitav ringi käia. Nüüd viimased päevad on isegi veel huvitavamad olnud. Sportlasi tuleb siia ainult rohkem ja rohkem. Bassein on treeningute ajal juba päris täis. Melu hakkab aina vingemaks ja suuremaks minema. Muidugi kahju on, et pealtvaatajaid ei ole. Kindlasti on nad ka väga suur osa sellest olümpiamelust.

Zirk prognoosib, et olümpiaveel võiks sündida nii mõnigi uus maailmarekord. "Ma arvan, et basseiniveed on veidi erinevad. Reeglina aga olümpial ujutakse enda parimad tulemused ja ma arvan, et me siin nii mõndagi maailmarekordit näeme. Kui mitte ka mingeid suurüllatusi. Bassein ja olud on selleks soodsad," arvas Zirk.