F1 sarja teine sprint sõidetakse Monzas

F1 sarjas tutvustatakse sel hooajal laupäevaseid sprindisõite, mille põhjal moodustatakse pühapäevane stardirivi ja kus kolm paremat pilooti teenivad punkte ka MM-sarja üldarvestuses.

Esimest korda prooviti uut formaati eelmisel nädalavahetusel Silverstone'is ja pikalt arvati, et järgmine kord sõidetakse sprinti Monzas, kuid asjaosalised seda ei kommenteerinud. Kuna nüüd on üleval Monza etapi ametlik kava, siis said spekulatsioonid kinnitust.

Tavaformaadi järgi sõidetakse reedeti kaks vabatreeningut, laupäeval kolmas vabatreening ja kvalifikatsioon ning pühapäeviti põhisõit. Uue formaadi järgi on reedel kavas esimene vabatreening ja kvalifikatsioon, laupäeval teine vabatreening ja sprint ning pühapäeval põhisõit.

Silverstone'i etapil tekitas formaat vastakat tagasisidet. Näiteks MM-sarja üldliider Max Verstappen oli kvalifikatsioonis teine, aga sprindi võiduga sai pühapäeval alustada parimalt kohalt, kuid hollandlane ise leidis sellegipoolest, et õigem oleks anda parim stardikoht sõitjale, kes on suutnud ühe ringi jooksul näidata kõige paremat aega ehk ikkagi kvalifikatsiooni kiireimale.

Tänavusel hooajal proovitakse sprindisõitu kolmel etapi. Mingil perioodil arvati, et viimasena kasutatakse seda formaati novembri alguses Brasiilia GP-l, aga jällegi ametlikku kinnitust pole ja korraldaja selgub millalgi hiljem.