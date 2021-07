Lõiv teeb olümpia peaproovi kodustel meistrivõistlustel

Karo Mets Eesti meistrivõistlustel pakuvad Lõivule konkurentsi kindlasti Maaris Meier, Mari-Liis Mõttus, Greete Steinburg, Merili Sirvel, Janelle Uibokand, Liisa Ehrberg ja teised.

Mehed pääsevad starti kell 16 ning meistritiitlit hakkavad jahtima Martin Loo, Gert Jõeäär, Peeter Tarvis ja teised. Mullu Eesti meistriks kroonitud Peeter Pruus sõidab aga juba reedel Tokyosse olümpiamängudele, kus teda ootab ees meeste maanteesõidu grupisõit.

"Jõulumägi on rattainimestele juba ammune tuttav oma iseloomuliku pehme ja liivase pinnasega, mis tähendab mitte väga kiiret rada ja salakavalalt väsitavat veeremist," kommenteeris Karol Mets Eesti meistrivõistluste rada Erki Kukk. "Rada on väikesel alal looklev ja seega pealtvaatajatele väga hästi jälgitav, et olla pidevalt toimuvaga kursis. Tõusud ja laskumised pole ohtlikud. On vaid mõned elementaarset tehnilist rattavalitsemise oskust nõudvaid momente ja kohati pehme pinnas lisab juurde keerukust. Paaris kohas on ka B-liin ehk kõik saavad võistelda julgelt ja ilma riskimata."