Red Bulli meeskonna pealik: Hamilton seadis Verstappeni elu ohtu

Horneri sõnul tegi Mercedese seitsmekordne maailmameister, vormel-1 ajaloo edukaim sõitja amatöörvea, kui proovis Copse'i nurgas avaringil möödasõitu teha.

"Meil on täna lihtsalt vedanud, et keegi tõsiselt haiget ei saanud. Kõige rohkem olen ma vihane kohtuotsuse puudumise ja valehinnangu andmise tõttu," lisas ta.

Vastuoluline kokkupõrge vähendas Verstappeni eduseisu 33 punktilt kümne vooru järel vaid kaheksale punktile.

Horneri sõnul oli Verstappen pärast vormel-1 karjääri suurimat õnnetust räsitud ja sinikais. "Ma ei näe, kuidas Lewis saab võidust mingit rahuldust, kui on kaasvõistleja haiglasse sõitnud," sõnas Horner.

Horneri arvates mõjutas Hamiltoni käitumist sprindivõistlus, sest ta teadis, et Verstappen kaob tõenäoliselt uuesti kaugusesse, kui ta midagi ette ei võta.

Verstappen võttis juhtunu kokku sotsiaalmeedias. "Hea meel, et mul on kõik korras. Olin väga pettunud, et mind niimoodi välja võeti. Määratud karistus ei aita meid ega õigusta Lewise rajal tehtud ohtlikku käiku," sõnas Verstappen.