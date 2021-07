Hamilton pidi pärast vastuolulist võitu taluma rassistlike solvanguid

Seitsmekordne maailmameister tähistas pühapäeval oma rekordilist kaheksandat Suurbritannia etapivõitu, pärast seda kui oli saanud kümne sekundilise karistuse avaringi kokkupõrke eest, mille tõttu Max Verstappen pidi haiglasse minema.

Paljude arvates oli Hamilton õnnetuses süüdi ja seetõttu polnud tal kohane tähistada etapivõitu, kui tema konkurent alles haiglas uuringutel viibis.

36-aastane Mercedese piloot sai rassistide sihtmärgiks mõned tunnid pärast võitu, kui Mercedese meeskonna ametlikule Instagrami kontole laekus mitmeid rassistlike sõnumeid.

"Rassistlikud rünnakud Hamiltoni suhtes ei ole aktsepteeritavad ja me oleme eemaldanud väga palju kommentaare Instagramist," ütles Instagrami omava Facebooki esindaja.

Ühises avalduses mõistsid Mercedes, vormel-1 sari ja Rahvusvaheline Autoliit Hamiltonile suunatud solvangud hukka ja lubasid süüdlastele ka karistust.

"Nendel inimestel ei ole kohta meie spordis ja me tungivalt soovime, et need kes seda tegid võetakse vastutusele oma tegude pärast," oli avalduses kirjas.