Hamilton sõitis Verstappeni barjääridesse ja võttis võidu

Sõit algas dramaatiliselt, sest kohe alguses sõitis Hamilton parimalt stardikohalt teele läinud Max Verstappenile (Red Bull) ja hollandlane libises suurelt kiiruselt barjääridesse. Õnneks jäi MM-sarja üldliider terveks.

The view from above of *that* incident #BritishGP #F1 pic.twitter.com/O7QhraSNq0

Verstappen's car is untangled from the barriers, lifted onto a pick-up truck and is on its way back to the pits



Well done to all the marshals #BritishGP #F1 pic.twitter.com/JtLW5oOMB2