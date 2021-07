Lõppvõistluse ukse taha jäänud Mülla: närv vedas mind alt

Eesti noorsooklassi meistrivõistlustel oma rekordi 4.30 peale viinud Mülla tulemuseks EM-i kvalifikatsioonis jäi 4.05.

"Eks see näitabki kõige paremini, et päevad ei ole vennad. Rakveres kui hüppasin 4.30, siis tegelikult tingimused olid üsnagi halvad. Tuul oli praktiliselt mingi hetk täiesti sein vastu, päike lagipähe. Kui täna võrdluseks tuua, olid täiesti ideaalsed tingimused. Ei olnud päikest, tuul kerge, natuke keerutas küljelt. Aga tegelikult olid ideaalsed tingimused," ütles Mülla.

"Pole jõudnud korralikku analüüsi treeneriga teha. Aga ise ma arvan, et ka närv võis täna natuke ennast alt vedada. Ei ole midagi teha, tuleb teistele finaalis kaasa elada ja edu soovida".

Sügisel suundub Mülla õppima ja treenima ookeani taha Lõuna-Dakota ülikooli. Ameerikas loodab ta leida värskust ja saada uusi näpunäiteid.

Müllat lahutab Reena Kollile kuuluvast Eesti rekordist kuus sentimeetrit. Eesti rekordit proovib ta võimalusel sel suvel veel rünnata. "Seda on väga keeruline hüpata, kuigi Rakveres see esimene katse 4.37 peal oli väga-väga lähedal, aga eks seda näitab nüüd aeg, mis võistlused on üldse ees ootamas. Praegu teame ainult, et Balti matš on ees. Võib-olla otsime siit naaberriikidest endale võistluseid. Eestis tekib praegu võistluspaus. Ma tahaksin siiski väga loota Eesti rekordit," ütles Mülla.