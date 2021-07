Vastane süüdistas Läti tennisetähte vigastuse teesklemises

Ostapenko palus arstipausi, olles kolmandas setis 0:4 kaotusseisus, aga Tomljanovic, kes mängu 4:6, 6:4, 6:2 võitis, teadis enda sõnul, et lätlanna pole vigastatud.

Kui Ostapenko palus arstipausi, siis Tomljanovic reageeris sellele suhteliselt vihaselt, öeldes kohtunikule, et Ostapenko valetab oma vigastuse kohta.

"Tal ei olnud terve kohtumise ajal mitte midagi valesti, miks ta siis järsku palus arstipausi?" rääkis vihane Tomljanovic, kes mängib kaheksandikfinaalis briti Emma Raducanuga.

"Ma olen olnud ennegi situatsioonides, kus mängijad kasutavad arstipause, et rikkuda oma vastase rütmi. Tavaliselt siis, kui ollakse suures kaotusseisus. Ma tean, kui keegi on vigatatud ja kui keegi pole. Ta võib öelda, et ta oli vigastatud, aga mina seda ei usu," ütles Tomljanovic hiljem.

Ostapenko ei jäänud vastust võlgu, süüdistades austraallannat mängujärgsel pressikonverentsil lugupidamatuses. "Ta ei saa midagi öelda, sest ta ei tea mitte midagi mu vigastuse kohta. Ma leian, et see oli väga-väga lugupidamatu tema poolt, sest iga tennisist või sportlane võib saada vigastada," lausus 2017. aasta Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste võitja Ostapenko.