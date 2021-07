Erm vigastusest taastumisest: Eestis tunnen, kuidas kõik läheb paremaks

Loodetust pikema taastumisaja tõttu sattus ohtu ka Tokyo olümpiamängudel võistlemine, kuid viimased nädalad on toonud positiivseid arenguid. "Kui väga tahaks, saaks kõike teha, aga tark ei torma. Võtan asja natuke tasemini: kui nüüd liialt ärritada, siis oleks tagasilöögid kõvasti halvemad tulevikus," ütles Erm ERR-ile.

Eestis on taastumist kiirendanud füsioterapeut Risto Jamnese oskuslik töö. Kuigi tõukejalga peab endiselt säästma, on kõige olulisem, et joosta saab Erm üle pika aja taas täiskiirusel.

"Ülejäänud keha oli kiirjooksuks valmis, lihtsalt see pöid sai natuke ärritada, aga nüüd saan kiirjooksu korralikult teha ja ainult stardi kallal on vaja töötada. Olen jõule saanud keskenduda ja osadele tehnikatele, aga nüüd, kui sain esimesed täissprindisammud teha, siis sellest tuli hea meel," lausus mitmevõistleja.

Erm kogus 8445 punkti ja täitis olümpianormi kaks aastat tagasi. Kümnevõistlust ta vahepeal teinud ei olegi. "Vaimselt on olnud tõusud ja mõõnad, aga praegu Eestis olles on kõik tõusuteel, tunnen, kuidas kõik läheb paremaks ja meel on hea."

"Natuke võib ebakindlust olla, eks tehnikad ka natuke muutuvad. Seda praegu ei oska öelda, mis seis on enne olümpiat. Kuidas tehnika on, kui palju on jõu pealt ja kui palju on tehnika pealt, kui palju lõtvust ära kasutada saab. Eks seda kõike näeb tulevikus," lisas Erm.

23-aastase mitmevõistleja olümpiadebüüdini jääb veel viis nädalat. Tokyosse lendab Erm koos treeningkaaslase Karel Tilgaga 19. juulil.

"Igaks aastaks on eesmärk vähemalt üks rekord teha, et saaks tulemuse üle uhke olla. Närvid on loomulikult sees, aga sportlane kasutab närve ära ja tunneb neist rõõmu," ütles Erm.