Eesti kümnevõistlejate treener: usun, et võime midagi väga-väga head näha

"Minu arvates on see on väga põnev kümnevõistlus, sest teil on Maicel, kes on väga-väga kogenud ja teist korda olümpiamängudel, lisaks võitis ta MM-il Dohas hõbemedali. Ja siis on teil kaks noort kutti, kes on väga-väga andekad," kiitis Kyprianou. "Nad on viimastel aastatel koos meiega äärmiselt kõvasti treeninud. Oleks tore näha, kui nad suudaksid võistlustel teha sama, mis nad on treeningutel näidanud. Olen väga optimistlik. Tean, et nad on väga põnevil ja nad pole siin lihtsalt selleks, et osaleda – nad on siin isiklikke rekordeid taga ajamas. Kui nad püsivad terved ja keskendunud, usun, et kui kõik teenivad üle 8500 punkti, võime neljapäeva õhtul midagi väga-väga head näha."

"Neile meeldib üksteist tagant utsitada ja neile ei meeldi üksteisele alla jääda. Sellele ma loodangi. Teeme seda, mida oleme trennis teinud ja seni on nad püsinud heas vormis," lisas Kyprianou. "Aga nagu teate, kümnevõistlus olümpiamängudel on väga keeruline, palju asju võib minna valesti, samas võib ka palju asju minna õigesti. Võtame vabalt, naudime võistlust ja anname endast kõik, eks näis, mis tulemuse see toob."

Maicel Uibo, Karel Tilga ja Johannes Erm Tokyo olümpiamängudel Autor/allikas: Karli Saul

Kyprianou rõhutas veelkord, et Uibol on kõvasti kogemusi, mis teda kindlasti võistlusel aitavad. "Tal on olnud vigastusi, millest ta on tänu Ristole jagu saanud. Praegu on ta terve ja õnnelik, ta ei muretse millegi pärast, sest teab, mida oodata. Maicel Uibot ei tohi kunagi medalipüüdlejate seast välja arvata," rääkis Kyprianou. "Nagu ta ütles, läheb vaja üle 8700 punkti, et medalile tulla. Mina arvan, et see skoor on madalam – 8600 nagu Dohas. See kehv ajakava võib minu hinnangul mõningaid mehi mõjutada. Meie sportlased on võistluseks valmis, sest ilm on nagu Floridas, kus me treenime. Usun, et Maicel on võistluseks hästi valmis. Tema teine päev on väga hea, praegu on tema teivashüpe väga-väga hea. Kui ta suudab teisele päevale minna 4300 punktiga nagu Dohas, võib kõike juhtuda."

"See on esimene kord, kui nad panid kümnevõistluse ja seitsmevõistluse sisuliselt samale ajale," selgitas Kyprianou, miks on ajakava kehv. "Mul on üks väga hea seitsmevõistleja – Kendell Williams. Olen valmistunud, kodutöö on tehtud ja tean, kuidas kogu aeg õiges kohas olla. Minu eesmärk on, et ma ei jää kellegi ühestki katsest ilma. Aga mul on siin ka inimesi abis."

Veebruaris USA-s Georgia ülikooli eest kaugust hüpates pöida vigastanud Johannes Erm on treeneri hinnangul hästi taastunud. "Johannesel oli päris halb vigastus ja tal oli keeruline sellest taastuda, aga ta nägi taastusraviga kõvasti vaeva, olen tema sihikindlusest vaimustuses. Armastan Johannest, ta on tõeline sõdalane!" kiitis Kyprianou. "Ta on teinud kõik, et selleks võistluseks valmis olla. Ta on kõige võitlushimulisem mees, keda olen kohanud. Mitte et teised poleks, aga ta on veel rohkem! Kui võistlus algab, lülitab Johannes sisse nupu, mida keegi ei ole näinud. Oleme harjutanud kaugushüpet ja ta näeb päris hea välja. Vigastus oli väga tõsine, nüüd on ta sajaprotsendiliselt terve ja me loodame parimat. Kui esimesed kaks ala välja tulevad, saate nautida Johannest võistlemas."