Tilga: kui staadionil olümpiarõngaid näen, hakkavad ilmselt käed värisema

Tokyo olümpiamängudel võistleb kolm Eesti kümnevõistlejat, tänavu on neist parima tulemuse teinud Karel Tilga, kes on isikliku rekordi ehk 8484 punktiga maailma hooaja edetabelis viiendal kohal.

"Arvan, et varu leiab alati. Seal võistluse sees tegin vist kaks või kolm isiklikku rekordit, järelikult ülejäänud seitsmel alal oli varu. Ju siis nende alade pealt peab tulema," arutles 23-aastane Tilga. "Mul on väga pikk hooaeg seljataga, peaaegu kaheksa kuud. Aga viimasest kümnevõistlusest on piisavalt palju möödas, olen saanud välja puhata ja tunnen, et vorm on jälle päris hea."

Tilga teeb Tokyos olümpiadebüüdi. On juba elevus ka? "Jaa, kindlasti. Juba siin külas olles on natuke elevus, aga arvan, et kui sinna päris suurele staadionile astud ja näed neid olümpiarõngaid seal tatami peal, siis ilmselt hakkavad käed natuke värisema," tunnistas ta.

USA-s Athensis Georgia ülikoolis õppiv Tilga tegi viimase ettevalmistuse Eesti koondise laagris Nagano külje all Sakus. "Arvan, et see oli väga hea. Unerütmiga läks ikka aega, olin põhimõtteliselt nädal aega kogu aeg unevõlas, aga hea, et see sai nädalaid enne starti tehtud. Nüüd on kõik hästi, tunnen, et olen siin ajavööndi ja kliimaga rohkem kohanenud," sõnas Tilga. "Arvan, et minul võib kohanemine olla natuke lihtsam kui näiteks kellelegi, kes teeb kogu aeg Euroopas. Athensi kliima tõesti sarnaneb siinsele kliimale – väga niiske, väga soe. Kohe kui uksest välja astud, oled higine. Loodan, et see võib-olla annab mulle väikese eelistuse."

Milline punktisumma tuleb Tokyos teha, et medal võita? "Arvan, et 8800 kandis on hõbe ja kuld, pronks tuleb 8600-8700 peal," mõtiskles Tilga. "Sel aastal on mitu meest väga heas vormis, odavalt ei anta midagi seekord."

Kümnevõistlejad on Tokyos võistlustules 4. ja 5. augustil.