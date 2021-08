OM-i 11. mees Erm: kaks kuud tagasi ei olnud ma üldse kindel, kas saan võistelda

"Super! Sõnatu!" oli Ermi esimene kommentaar. "Toredad kaks päeva! Viimased alad tulid hästi välja. Arvan, et kümnes koht jäi odameetrite taha, aga jooks oli super! Sain jälle nautida."

Erm lõpetas võistluse tugeva 1500 m jooksuga, kus sai isikliku rekordi 4.28,42-ga kolmanda koha. "Üks lubatud rekord tuli ära ja see oli 1500 meetris. Puhkasin eilsest kuidagi paremini välja kui tavaliselt ja täna tuli super," rõõmustas Erm. "Teadsin, et tuleb üks kõva jooks teha, et kümnenda koha peale saada. Ma surusin ja lõpusirge alguses veel mõtlesin, et äkki tuleb see alavõit ära, aga jalgades täna ei olnud seda. Aga rekord tuli!"

Kümnes koht jäi lõpuks 23 punkti kaugusele. "Ma arvan, et ei jää kripeldama, aga eks aeg näitab," sõnas Erm.

Veebruaris USA-s Georgia ülikooli eest kaugust hüpates saadud pöiavigastus röövis Ermi olümpiaettevalmistusest mitu väärtuslikku kuud. "Arvasin, et selle vigastuse tõttu tuleb see mul üks elu kõige raskemaid kümnevõistlusi. Mul vorm ei ole nii hea, kartsin, et terve võistlus tuleb kannatamine, aga kogu võistlus oli lihtsalt puhas nauding," rõõmustas Erm. "Mulle tegid rõõmu kaks väikest hetke – kõrguses olin esimene hüppaja ja sain esimesena üle, 400 m jooksus olin esimeses jooksus ja võitsin jooksu ära. Nii et kaks korda ma olin liider – seitse sekundit ja siis veel pool sekundit! Olen olümpialiider olnud!"

"Kaks ja pool kuud tagasi olid mul esimesed sörgisammud ja kaks kuud tagasi ei olnud ma üldse kindel, kas siia võistlema saan," tunnistas 23-aastane Erm. "Kuus, ma arvan, valasin sada tundi lihtsalt selle hüppeliigese peale, et saaks selle korda ja saaks jooksma. Võib-olla juuni lõpus sain esimesed korralikumad sprindisammud teha, starte ma enne juulit ei teinud. Seda kõike arvestades on lihtsalt super olnud!"

Teistest eestlastest sai Maicel Uibo 15. ja esimese võistluspäeva hommikul soojendusel tagareit vigastanud Karel Tilga 20. koha. Olümpiavõitjaks tuli kanadalane Damian Warner olümpiarekordi 9018 punktiga. "Mina arvasin, et lõpetan eestlastest kolmandana, aga lõpetasin esimesena ja siiamaani saan öelda, et Tilgale ma pole kordagi kaotanud," muheles Erm.

Mis siit olümpialt kaasa võtta? "Super kogemus ja oskus realiseerida," arvas Erm. "Kui järgnevatel kümnevõistlustel suudan võistlust lihtsalt niimoodi hingega nautida, siis need tulevad sama hästi välja."