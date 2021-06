Tilga: Hea, et on tekkinud stabiilsus juba 8300 punkti kandis

Aasta 2021 märgib Karel Tilga puhul sportlike võimete tulemuseks realiseerimist senisest hoopis kõrgemal tasemel. Kui talvel tõusis 23-aastane Tilga seitsmevõistluse Eesti kõigi aegade edetabelis 6264 punktiga neljandaks, siis kevadel kümnevõistluses kogutud summa 8484 on Eesti kõigi aegade paremustabelis viies. 10. juunil tuli Georgia ülikoolis majandust tudeeriv Tilga USA üliõpilasmeistriks - suurepärane avapäev ja pigem ebaõnnestunud teine päev andsid kokku tulemuse 8261.

"Nüüd on tehtud küll juba kolm sihukest päris kõrgel tasemel mitmevõistlust. Tase ongi lihtsalt nüüd parem. Kui tekib mingi stabiilsus juba 8300 kandis, siis sealt sealt võib juba hakata nagu ülespoole minema. See on väga hea, et on tekkinud selline stabiilsus kerge," ütles Tilga.

"Praegu väga ilusti on kõik istunud, et sisehooaeg oli nagu ta oli pikk ja mitu kuud järjest. Aga need kümnevõistlused on jah nüüd kõik ilusti kahekuuse vahega. Jõuab ilusti ära taastuda ja järgmiseks natuke vormi parandada. Ma arvan, et Tokyoks olen valmis," on kümnevõistleja optimistlik.

Kodumaale jõudis Tilga eelmise nädala keskel. Ees seisavad usutavasti ees mitmekesised treeningud. Harjutada on plaanis nii Tallinnas kui Tartus, kus Tilgat abistab tema mitmevõistlejatalendi avastanud Jaan Tiitsaar.

Mõningateks treeninguteks lööb Tilga kampa oma kamraadide Johannes Ermi ja Karl Robert Saluriga. Töö toimub treener Petros Kyprianou poolt paika pandud kava järgi.

"Me hoiame päris tihedalt seda sidet. Mul on treeningplaanid täpselt ees, mis ma tegema pean. Petros on vormi ajastamisega just väga hea. Et ma hakkan siin järjest tegema ja kui tekivad mingid probleemid, siis saab järjest sättida ja. Aga plaanid on üldiselt juba ette teada, mis teha tuleb," sõnas Tilga.

Viimasele kahele võistlusele mõeldes usub Tilga, et eeskätt on varu odaviskes, kus tulemused jäid 66 meetri piiresse. Käesoleva hooaja maailma edetabelis on ta Eesti kümnevõistlejatest parimana viiendal kohal. Tokyo võistluse taset prognoosides osutab Tilga OM-normi ehk 8350 punkti täitjate hulgale.

"Normitäitjaid on nii palju. Normitäitjaid on vist 17-18. Norm, mis peaks olema üliraske. Et tase on väga kõva ja Tokyos läheb ilmselt andmiseks," lausus Tilga, kes plaanib enne Jaapanisse sõitmist kodumaal treenida. Nädalavahetusel toimuvatel Eesti meistrivõistlustel ta ei osale.