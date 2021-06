Hollandi tennisist Kiki Bertens lõpetab selle hooaja järel karjääri

Kolmapäeval andis 29- aastane hollandlanna Kiki Bertens kodumaal pressikonverentsi, kus teatas karjääri lõpetamisest. Bertens tõi välja lõpetamise põhjustena nii eelmise aasta koroonaviirusest tingitud pausi, kui ka kannavigastuse, mis teda on viimasel ajal seganud.

Bertensi sõnul on ta aru saanud, et elus on muudki peale tennise. Hollandlanna ütles, et pärast koroonaviirusest tingitud pausi oli tal raske tagasi vormi saada ja uuesti täiskoormustel treenima hakates tuli tal tagasi kannakõõluse valu. "Ma uskusin, et ma olen tugev ja taastun vigastusest kiiremini kui teised, aga kui aus olla, siis see polnud kahjuks minu puhul nii," rääkis naine oma probleemidest.

Bertens lausus, et tal oli paremaid ja halvemaid päevi. Halvematel päevadel oli tal raskusi isegi tavalise kõndimisega. Bertensi tervisemured hakkasid lõpuks mõjutama teda ka vaimselt.

"Kui 100% mida sa iga päev endast annad, ei ole enam piisav, ja töö ei paku sulle enam rahulolu, siis sa pead endalt küsima, et miks sa üldse seda teed? Selle küsimuse endalt küsimisega sain ma ka vastused. Minu jaoks oli otsus siis selge. Mulle aitas," kirjeldas naine oma loobumise tagamaid.

Bertensil on sellel hooajal veel kindlasti plaanis osaleda Wimbledonil ja Tokyo olümpial, aga selle kohta kas ta jätkab ka peale olümpiat, ta veel otsust langetanud ei ole.