23-aastase vanusevahega Gauff ja Williams langesid paarismängus välja

Duo Gauff - Williams pakkus turniiri eel kõneainet, sest naiste vanusevahe on 23 aastat: Gauff tähistas märtsis 17. sünnipäeva, Williams saab kahe nädala pärast 41-aastaseks.

Mäletatavasti alistas Gauff tunamulluse Wimbledoni turniiri avaringis Williamsi 6:4, 6:4. USA tulevikutäht on varem öelnud, et õed Williamsid on tema suurimaks eeskujuks.

Pariisis nende seiklus aga kaua ei kestnud, sest kolmapäeval toimunud avaringi kohtumises jäädi kahe tunni ja 15 minutiga 7:6 (5), 4:6, 3:6 alla Austraalia - Hiina paarile Ellen Perez - Saisai Zheng.

24. asetusega Gauff jätkab üksikmänguturniiri teises ringis, kui kohtub hiinlanna Qiang Wangiga. Venus Williams pidi avaringis tunnistama 32. paigutusega venelanna Jekaterina Aleksandrova paremust.