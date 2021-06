Karel Tilga: kaks eesmärki kolmest õnnestusid

"Kaks väga erineva iseloomuga päeva olid. Esimene päev oli nii, et kõik asjad läksid hästi ja teisel päeval ei läinud midagi hästi," lausus Tilga ERR-ile. "Kokkuvõtteks ütleks, et tavaline kümnevõistlus - väga palju üles- ja altminekuid."

Enne võistlust oli Tilgal kolm eesmärki: tulla esimeseks, täita veel korra olümpianorm ja jääda terveks. "Kaks kolmest õnnestus. Olümpianormist jäi seekord natuke puudu. Oma koolile sain punktid ära toodud ja tundub, et jõudsin tervena lõpuni ka," ütles Tilga.

Hea meel oli aga 400 meetri üle, kus sündis isiklik rekord. "Mõne alaga võib täitsa rahule jääda. 400-s oli isiklik rekord nii vana, et hea meel, et lõpuks suutsin joosta täitsa hea aja seal ka välja."

"Tundub, et esimese päeva aladega on tekkinud mingisugune stabiilsus," lisas mitmevõistleja. "Kahjuks teine päev vajus ära, aga see on ka näitaja. Tuleb vaeva näha nende alade kallal rohkem."

Olümpia ettevalmistust silmas pidades olid USA üliõpilasmeistrivõistlused omal kohal. "Ameerika mitmevõistlejad ei saanud seda teha, sest neil on pooleteise nädala pärast katsevõistlused. Minul oli selles suhtes päris hästi, sest see võistlus istus graafikusse täitsa ideaalselt."

Nüüd naaseb Tilga kodumaale, kus ootavad ees kamraadid Johannes Erm ja Karl Robert Saluri. "Ma arvan, et Eestis on kohti, kus treenida ja inimesi, kellega treenida, küll. Vanad treeningkaaslased, ma arvan, et võtavad oma punti, kui vaja. Kojutuleku päev on kindel, aga kuidas treeningud välja näevad, seda ei ole detailideni välja mõeldud."

Erilist tähelepanu vajavatest aladest tõi Tilga välja odaviske. "Alati on olnud minu trumpala, aga viimased paar võistlust on olnud selline, et tulemused ei ole olnud halvad, aga ise tean, et olen palju rohkemaks võimeline. Võib-olla see on selline koht, mille kallal erilist vaeva näha. Aga usun, et küll viskepraktikaga hakkab see ka tulema."