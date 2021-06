Pärnu Sadama tagamängija liitub Tartu Ülikooliga

22-aastane ja 193 cm pikk Tartu Ülikooli korvpallikoolist sirgunud tagamängija sai lõppenud hooajal Pärnu Sadama eest platsile 46 mängus. Eesti-Läti liigas kogus ta mänguaega keskmiselt ligi 30 minutit ja viskas selle ajaga 9,8 punkti, võttis 5,8 lauapalli ja andis 4,5 korvisöötu. Sarnased numbrid kujunesid tal ka hõbemedalitega lõppenud Eesti meistrivõistlustel.

Viimases koondiseaknas Eesti meeste koondise eest debüüdi teinud Rosenthal aitas koondisel kvalifitseeruda 2022. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Varasemalt on Rosenthal esindanud noortekoondiseid kõikides vanustes.

Meistriliiga debüüdi tegi Rosenthal hooajal 2015/2016 ning mängis seejärel Tartu esindusmeeskonnas neli hooaega.

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul on Rosenthali näol tagaliinis üks pusletükk juures. "Mul on hea meel, et saame ühe oma kasvandiku kogemuse võrra rikkamalt meeskonda tagasi tuua. Viimase hooaja mängud on näidanud, et kui Märt pühendub korvpallile, siis on meeskonnal temast palju abi."

"Kahe aasta jooksul Pärnus on ta saanud küpsemaks nii mängijana kui noore mehena ja loodame, et järgmise paari hooaja jooksul jätkub karjäär tõusvas joones. Tagaliinis on nüüd üks pusletükk lisaks, aga jätkame komplekteerimisega ja tahame järgmised tükid ka peagi paika saada," sõnas Kandimaa.

Tartu Ülikool meeskonnas jätkavad ka järgmisel hooajal Robin Kivi, Emmanuel Wembi ja Patrik Peemot. Läbirääkimised on lõpusirgel ka Hendrik Eelmäe, Oliver Suuroru, Joonas Anton Jürgensteini ja Patrik Saaliga.