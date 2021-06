Zverev jõudis taas Prantsusmaa lahtistel veerandfinaali

Kahe USA lahtiste finalisti vastasseis algas Zverevi dikteerimisel, kui Saksamaa esinumber asus murdega 3:0 juhtima. Siis sai ka Nishikori mängu paremini käima ja viigistas seisu, kuid uuesti õnnestus Zverevil murda kümnendas geimis. Teises setis pääses Zverev 5:0 ette ja vormistas 6:1 setivõidu esimesel settpallil.

Kolmandas setis läks Zverev taas 3:0 ette, kaotas siis küll enda pallingu, aga murdis siis veel kahel korral Nishikori servi ja võitis seti kindlalt 6:1.

Viimasest neljast aastast on 24-aastane Zverev nüüd kolmel korral Pariisis veerandfinaali jõudnud, aga seni pole sealt veel edasi pääsenud. Sel korral läheb ta kaheksa parema seas vastamisi 22-aastase Hispaania noormehe Alejandro Davidovich Fokinaga (ATP 46.). Varem on nad omavahel mänginud kahel korral ja Zverev pole veel settigi kaotanud. Küll aga on mõlemad senised kohtumised olnud kõva kattega väljakul.