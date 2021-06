Kvitova jätab Prantsusmaa lahtised pooleli

Tšehhitar alistas avaringis kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud belglanna Greet Minneni 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:1, kuid kukkus pärast matši pressiga suheldes ja väänas hüppeliigest.

"Pärast MRI-d ja arupidamist oma taustatiimiga langetasin raske otsuse, sest edasi mängida poleks mõistlik," teatas kahel korral Prantsusmaa lahtistel poolfinaali jõudnud tennisist.

"See on uskumatult halb õnn, aga ma jään tugevaks ja annan endast parima, et muruhooajaks taastuda."

Kvitova loobumine tähendab, et mänguta pääseb kolmandasse ringi venelanna Jelena Vesnina.