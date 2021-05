ROK-i president reisib Tokyosse kaks nädalat enne olümpia algust

Jaapani meedia teatel teavitas ROK-i asepresident John Coates neljapäeval, et Bach maandub olümpiamängude toimumiskohas 12. juunil, 11 päeva enne olümpia avatseremooniat 23. juulil.

Bach lootis Tokyot algselt külastada mai keskpaigas ning plaanis oli osa võtta ka tõrvikurongkäigust, kuid ägenenud koroonaviiruse leviku tõttu lükati tema külastus edasi.

Olümpiamängud peaksid praeguse plaani kohaselt algama 23. juulil ning paraolümpia 24. augustil, kuid sajad tuhanded jaapanlased nõuavad koroonapandeemia tõttu Tokyo olümpia tühistamist.

Kuigi Jaapani valitsus ning ROK on olnud seni väga kindlad olümpiamängude toimumises, ütles Jaapani peaminister Yoshihide Suga, et tema jaoks on rahvatervis olulisem kui olümpia. "Ma ei ole kunagi pannud olümpiat esmaseks," väitis peaminister.

Kolmapäeval algas ROK-i ja olümpiamänge korraldava tiimi kolmepäevaline kohtumine, mille avakõnes märkis Bach, et "organiseerijad on täielikult keskendunud olümpiamängude toimumisele".

ROK-i president lisas, et enam kui 80 protsenti olümpiakülas olevatest inimestest saavad koroonavaktsiini, et rahustada kohalikke elanikke.

Virtuaalsel kohtumisel arutati ka võimalusi, kuidas kindlustada ohutus spordimaailma suursündmuse ajal. Ühe lahendusena arutati ka ajakirjanike arvu ning riiklike delegatsioonide kärpimist. "[Lõplik] number võib tulla väga väike, kui arvestame ainult inimestega, kelleta olümpiamängud üldse toimuda ei saaks," ütles organiseeriva tiimi ametnik Toshiro Muto.

Jaapani valitsus teatas 14. mail, et Jaapan laiendab kehtivat eriolukorda veel kolmele prefektuurile, et peatada koroonaviiruse ägenenud levik.

Suga ütles, et Jaapan hindab uuesti eriolukorra vajadust mai lõpus, mil Tokyos toimuvateks olümpiamängudeks jääb aega vähem kui kaks kuud. Peaminister lisas, et Jaapan kaitseb elanikke ning olümpiasportlasi võrdselt, kuid üleriigilist eriolukorda välja kuulutada veel vaja ei ole.