Olümpiale pääsenud Lõiv: jõudu on, aga peab rohkem enesekindel olema

Olümpiakrossis pääses Tokyo mängudele vaid 38 naist ja üks neist on Janika Lõiv. Enne ratturikarjääri tegeles Sooru külast pärit 31-aastane Lõiv isa Veiko innustusel kergejõustikuga ja noppis Jekaterina Patjukiga konkureerides medaleid kesk- ja pikamaajooksus.

"Olümpiast hakkasin unistama juba siis, kui oma isa juhendamisel tegelesin jooksmisega," tunnistas Lõiv. "Arvan, et see oli umbes keskkooli ajal, kui käisin välja plaani, et tahaksin olümpiale jõuda ja isa mind igati toetas. Kahjuks jooksmisega tekkis vigastus ja ma arvan, et siis andsin väga kergelt alla."

2011. aastal katkes hüppeliigese vigastuse tõttu Lõivu unistus pürgida jooksjana olümpiale, kuid 2016. aastal võttis ta mänedžerist abikaasa Urmase innustusel ette pöörasena näiva plaani – jõuda Tokyo mängudele maastikuratturina. Selleks siirdus ta elama-treenima Hispaaniasse ning tõusis kõva tööga maailma esikümnesse ja teeniski ihaldatud olümpiapääsme.

"Täna, kui olen oma koha kätte saanud, on mul muidugi ütlemata hea meel selle üle. Ma arvan, et siin meie viieaastane seiklus ei lõppe. Kindlasti ma ei lähe olümpiale sellepärast, et koha sain, vaid loodan, et sõidan seal hea tulemuse.

Arhitektiharidusega Lõiv peab oma kiire tõusu trumpideks töökust, õppimisvõimet ja toetavat tiimi. Mullu keris ta 17 000 kilomeetrit.

"Minu enda poolt on kõige olulisem see lõputu töövõime, mis mul on. Rahulolematus ja õppimisvõime. Peaaegu iga päev on midagi uut, mida peab selgeks õppima ja kogu aeg on tundmatus kohas vette hüppamine ja ujuma õppimine," rääkis Lõiv. "Ma arvan, et need on komponendid, millest see koosneb ja miks ma nii kiiresti olen maailma tippu jõudnud."

Mahuplaanid koostab Karmen Reinpõld ja treeneriga käib suhtlus interneti teel. Enne olümpiat stardib Lõiv veel kahel maailmakarika etapil ja paaril väiksemal rahvusvahelisel sõidul.

"Peatähelepanu läheb minul tehniliste oskuste peale ja enesekindluse saavutamisele. Et Tokyos oleks enesekindel minek. Jõudu on, aga peab rohkem enesekindel olema," arutles Lõiv.

Kõik kaardid laob Lõiv 27. juuli peale, kui tuiskab esimese Eesti naismaastikuratturina olümpial rajale.