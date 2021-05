Jaapan laiendab eriolukorda veel kolmele prefektuurile

Jaapani valitsus teatas reedel, et Jaapan laiendab kehtivat eriolukorda veel kolmele prefektuurile, et peatada koroonaviiruse ägenenud levik.

Jaapani peaminister Yoshihide Suga ütles reedesel pressikonverentsil, et lisaks juba kehtivatele eriolukordadele Tokyo, Osaka ning veel neljas prefektuuris kehtestatakse eriolukord ka Hokkaidos, Okayamas ning Hiroshimas.

Keskvalitsus on pidanud kehtestama aina laieneva viirusvariantide leviku tõttu eriolukordasid, lisaks on Jaapan keelanud sisserände Indiast, Nepaalist ning Pakistanist.

Suga ütles, et Jaapan hindab uuesti eriolukorra vajadust mai lõpus, mil Tokyos toimuvateks olümpiamängudeks jääb aega vähem kui kaks kuud. Peaminister lisas, et Jaapan kaitseb elanikke ning olümpiasportlasi võrdselt, kuid üleriigilist eriolukorda välja kuulutada veel vaja ei ole.

Jaapani valitsust nõustava teadusnõukoja juht Shigeru Omi ütles pressikonverentsil, et India tüve levik võib riigis lähiajal üle võtta Briti tüve leviku. Veel viis prefektuuri on palunud valitsuselt eriolukorra kehtestamist, kuid seni pole valitsus neile seda lubanud.

Eelmisel reedel otsustas Jaapani valitsus pikendada eriolukorda riigi pealinnas Tokyos. "On olnud kiire tõus kriitiliselt haigete patsientide ning surmade arvudes," ütles Suga toona ja lisas, et märgatud on ka kiiret viirusvariantide levikut. Peaminister lubas, et juhib valitsuse jõupingutusi vaktsineerimistempo tõstmisel.

350 000 allkirja kogunud olümpiavastane petitsioon jõudis olümpiakorraldajateni

Mai alguses internetis algatatud avalik petitsioon olümpiamängude ärajätmiseks on kogunud rohkem kui 350 000 allkirja ning reedel esitati petitsioon ka Tokyos toimuvate olümpia- ning paraolümpiamängude korraldajatele.

Kampaania algataja Kenji Utsunomiya ütles, et säärane rahvusvaheline suurüritus võiks toimuda ainult, kui on tagatud, et Jaapan saab vabalt koroonaviiruse pandeemia valguses võõrustada külalisi ja sportlasi. "Me ei ole sellises olukorras, seega peaks olümpiamängud ära jätma," ütles Utsunomiya. "Olümpiale oleks vaja suunata hinnalisi meditsiinilisi ressursse, kui see toimuks."

Tokyo olümpiamänge korraldava grupi president Seiko Hashimoto tunnistas petitsiooni ning kinnitas, et olümpiamänge proovitakse korraldada võimalikult ohutult. "Paljud on skeptilised, kas me tõesti suudame olümpiamänge korraldada sellises olukorras ja mis eesmärki need täidaksid. Minuni on jõudnud väga tugevaid arvamusi, mistõttu pean neid tunnustama," ütles Hashimoto.

"Me töötame mulli loomise kallal, kalkuleerime liikumispiiranguid ja kuidas mitte koormata kohalikke raviasutusi. Samuti kuulame asjatundjate arvamusi ja kohandame vastavalt," lisas peakorraldaja.

Äsja läbi viidud küsitlus näitas, et 59 protsenti jaapanlastest tahab olümpiamängude ärajätmist. 7.-9. mail toimunud küsitlusele vastas 59 protsenti jaapanlastest, et olümpiamängud peaksid ära jääma. 39 protsenti soovib selle toimumist.