Eesti purjetajate varustus alustab teekonda Tokyo poole

Eesti purjetajad praegu pead ei murra, kas Tokyo mängud ikka tulevad või mitte. Sportlased jätkavad ettevalmistust ja nende abilised panid eelmisel nädalal Pirital spetsiaalsesse konteinerisse kokku olümpialahel vajamineva varustuse, mis saadetakse Jaapanisse.

"Meie jaoks on teadmine see, et mängud toimuvad ja me selles kõhelda ei saa," ütles Eesti Jahtklubide Liidu peasekretär Ott Kallas. "Kui me praegu kõhkleks ja konteineri siia jätaks, siis oleme rongist maha jäänud. Meil on ainuke variant, et ta toimub ja küll ta toimub."

Enam kui kümne meetri pikkusesse konteinerisse lükati kaks kaatrit, osa võistlusvarustusest, riided, jalgrattad, lauad, toolid, tööriistad.

"Seal on [Rein] Ottosoni treenerikaater ja [Matthew] Rickardi treenerikaater, Ingrid Puusta võistlusvarustus – purjelaua ja purjede ja poomide ja mastide näol. Karl-Martin Rammo saab oma paadi korraldajate poolt," sõnas Kallas.

Surfar Ingrid Puusta ja Laser-klassi purjetaja Karl-Martin Rammo ning nende juhendajad saavad Enoshima jahisadamas päikese all küpsemata toimetada, sest toaks muudetavasse konteinerisse, mille mõlemas otsas metalluksed, paigutati ka jahutusagregaat.

"Ühest otsast metalluksed on selleks, et laadida sisse suuri asju ja teises otsas on metalluksed, mis siis hiljem, kui konteiner on tühi ja toaks ümber seadistatud, tehakse lahti ja selle taga on meil värskelt sinna paigaldatud klaasvahesein koos uksega ja seal asub ka jahutusagregaat," kirjeldas Kallas. "Nad saavad normaalsetes temperatuuri- ja õhuniiskuse tingimustes oodata ja aega parajaks teha, mitte ennast õues niiskes ja palavas füüsiliselt läbi küpsetada."

Eesti purjetamistiimi olümpiavarustusega konteiner läheb Jaapani poole teele sel nädalal ja jõuab kaks nädalat enne mänge laevaga Tokyo külje all asuvasse Yokohama sadamasse. "Sealt siis viiakse veoautoga Enoshima olümpiasadamasse ja 9. juulil peaks ta olema seal kohal, siis on sissetollimine ja peaks kõik parasjagu olema klaar selleks ajaks kui meie sportlased ja treenerid seal kohal on," lausus Kallas.

Praeguse kava järgi toimub 23. juulil Tokyo mängude avamine ja kaks päeva hiljem lähevad olümpiaveele meie purjetajad.