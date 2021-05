Enamik jaapanlasi tahab olümpiamängude tühistamist

Ettevalmistused Tokyo olümpiaks on saanud järjekordse tagasilöögi, sest hiljutise uuringu tulemused näitavad, et 59 protsenti jaapanlastest tahab olümpiamängude ärajätmist.

7.-9. mail toimunud küsitlusele vastas 59 protsenti jaapanlastest, et olümpiamängud peakid ära jääma. 39 protsenti soovib selle toimumist. Üle 300 000 inimese on alla kirjutanud viis päeva tagasi alustatud petitsioonile, millega nõutakse olümpiamängude ärajätmist. Edasi lükkamine pole Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) sõnul võimalik variant.

Eelmisel aastal toimuma pidanud, kuid koroonapandeemia tõttu edasi lükatud Tokyo suveolümpiamängud peaksid avalöögi saama juba vähem kui kolme kuu pärast. Jaapan on aga hädas koroonaviiruse teise laine ja nakkavamate tüvedega. Meedikud hoiatavad, et osades piirkondades on tervisesüsteem kokkukukkumise äärel.

Pisut enam kui 70 päeva enne olümpiamängude avatseremooniat ei ole isegi selge, kas lõpliku otsuse mängude toimumise osas teeb Jaapani valitsus või ROK. Mõlemad tahavad vastutust lükata teisele osapoolele. Olümpiakomitee asepresident John Coates ütles, et kuigi jaapanlaste hoiak pole positiivne, ei näe ta varianti, et olümpia ära jääks. "Jaapani peaminister ütles seda mõned nädalad tagasi USA presidendile ning kinnitab jätkuvalt sama ka ROKile," lausus Coates.

Jaapani peaminister Yoshihide Suga ütles aga, et viimane sõna jääb siiski olümpiakomiteele. "Ma ei ole kunagi olümpiamänge esikohale seadnud," lausus Suga. "Minu prioriteet on alati olnud kaitsta Jaapani rahvastiku tervist ja elusid. Me peame viiruse leviku peatama." Suga on samas korduvalt kinnitanud, et vaatamata nakatunute arvu tõusule jätkatakse esialgse plaaniga ning mängud saavad alguse 23. juulil.