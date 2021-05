Tokyo olümpia meediapartner kutsub üles mänge tühistama

Asahi on esimene ja seni ainus Tokyo olümpiamängude ametlik partner, kes kutsunud avalikult üles suvist suurvõistlust ära jätma.

"Palume peaminister [Yoshihide] Sugal olukorda objektiivselt ja rahulikult hinnata ning langetada otsus ürituse tühistamise asjus," kirjutas Jaapani väljaanne. "Oleme kahjuks üpris kaugel olukorrast, kus inimesed saaksid end tunda turvaliselt."

Mitmed Jaapanis korraldatud avaliku arvamuse küsitlused on näidanud, et enamik jaapanlasi ei toeta sel suvel olümpiamängude võõrustamist, viidates kümnete tuhandete sportlaste ja ametnike riiki saabumisega potentsiaalselt kaasnevale koroonaviiruse laiema levikule.

Muret olümpia korraldamisega kaasnevate riskide asjus on avaldanud ka Jaapani haiglaarstide ühendus, kelle hinnangul võib löögi alla sattuda kogu riigi meditsiinisüsteem.

Tokyo olümpiamängude korraldajad on seni jäänud kindlaks plaanile juba aasta võrra edasi lükkunud suurvõistlus siiski tänavu läbi viia. OM-i korralduskomitee presidendi Seiko Hashimoto hinnangul on nende koroonaviiruse leviku tõkestamiseks rakendatavad meetmed seni olnud tõhusad. 50 eri riigist testvõistlustele saabunud 7000 külalisest on seni tuvastatud üks koroonaviirusega nakatunu.

"Testvõistlused on demonstreerinud, et meie meetmed on efektiivsed," kommenteeris Jaapani Liberaaldemokraatliku Partei üks juhtfiguure Kozo Yamamoto. "Praegu korraldatakse isegi pesapallimänge, kuhu on lubatud pealtvaatajad. Miks mitte korraldada olümpiamänge? OM toimub, kasvõi ilma pealtvaatajateta, ent kui see algab, on kõigil hea meel."

Jaapan on alates eelmisest aastast olnud välismaalastele suuresti suletud. Koroonaviirusega on alates pandeemia algusest nakatunud 720 000 inimest, elu on jätnud 12 394. 126 miljoni elanikuga riigis on vaktsineeritud vaid viis protsenti rahvastikust ning suures osas Jaapanis, seal hulgas Tokyos, kehtib eriolukord.

Tokyo olümpiamängud algavad 23. juulil.