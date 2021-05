Kümned Jaapani linnad keelduvad sportlasi vastu võtmast

Jaapani väljaanne Nikkei kirjutab valitsuse anonüümsele allikale viidates, et 500 linnast, kes peaksid mängude ajal või eel erinevate alade sportlasi võõrustama, on koguni 40 ülesandest loobunud.

Tegemist on järjekordse tagasilöögiga olümpiamängude korraldamises. Kuna Jaapanis on koroonaga soetud numbrid taas tõusuteel ja kohalike elanike seas on suurvõistluse pidamine üha ebapopulaarsem, siis on see seadnud ürituse kohale küsimärke.

Eelmisel pühapäeval registreeriti riigis 7766 koroonaviiruse juhtumit päevas, mis peaaegu kordab jaanuarikuist rekordit. Kolmapäeval suri viiruse tagajärjel 123 inimest ja tegemist on rekordilise näitajaga.

Sellest hoolimata kavatsetakse olümpiamängude korraldamisega edasi minna ja praeguse kava järgi peaksid need endiselt toimuma 23. juulist 8. augustini, kuigi Tokyos kehtib endiselt hädaolukord.

Hetkeseisuga on Jaapanis koroona vastu vaktsineeritud vähem kui kolm protsenti rahvastikust.