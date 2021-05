Jaapani arst: Tokyo olümpia võib tekitada uue koroonaviiruse tüve

Hoolimata sellest, et Jaapan on lubanud korduvalt, et suudavad olümpiamängud ohutult ja turvaliselt läbi viia, on riik praegu raskustes koroonaviiruse neljanda lainega, mistõttu valmistutakse riigis eriolukorda pikendama. Jaapani ametnikud, olümpia korraldustiim ja Rahvusvaheline Olümpiakomitee on kõik öelnud, et olümpiamängud küll toimuvad, aga seda väga rangeid ennetusmeetmeid rakendades. Seetõttu ei saa välismaalased olümpiale pealtvaatajateks minna ja ka kohalike osas tehakse otsus selles küsimuses järgmisel kuul.

Ueyama sõnul on olümpiamängude pidamine juulis väga ohtlik, sest spordisuve suursündmusele on oodata osalejaid enam kui 200 riigist ja see loob võimaluse uue koroonatüve tekkeks. "Kõik erinevad koroonaviiruse mutatsioonid, mis eksisteerivad erinevates maailma kohtades, kogunevad Tokyosse ja seetõttu me ei saa välistada võimalust, et pärast olümpiamänge võib tekkida uus tüvi," ütles Ueyama. "Kui selline situatsioon peaks tekkima, võib see tähendada, et uus viirusetüvi nimetatakse Tokyo olümpia järgi, mis oleks suur tragöödia ja miski, mida kritiseeritaks veel järgmised sada aastat," lisas jaapanlane.

Tokyo olümpiamängude avatseremoonia peetakse praeguse plaani kohaselt 23. juulil.