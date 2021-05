EL saadab Jaapanile olümpia korraldamiseks 100 miljonit vaktsiinidoosi

Euroopa Liidu ja Jaapani esindajad teatasid neljapäeval, et Euroopast saadetakse Jaapanisse enam kui 100 miljonit vaktsiinidoosi, et vaktsineerida enne juuli lõpus algavaid olümpiamänge 40 protsenti Jaapani elanikkonnast.

Neljapäeval kohtusid virtuaalselt Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel ning Jaapani peaminister Yoshihide Suga. "[Suga] ütles meile, et ta tegeleb riigi ametkondadega, et võtta kasutusele kõik võimalikud ettevaatusabinõuded," ütles Michel pärast vestlust pressikonverentsil.

"Me toetame olümpiamängude ja paraolümpiamängude ohutut ning turvalist pidamist Tokyos kui ülemaailmset sümbolit koroonaviirusest võitu saamisena," teatasid Euroopa Liit ning Jaapan seejärel ühisteates.

Jaapani vaktsineerimistempo on olnud aeglane ning neljapäevase seisuga on riigis ühe vaktsiinidoosi saanud 6 protsenti elanikkonnast. Mitmed arvamusuuringud ning algatatud petitsioonid viitavad olukorrale, kus ligi kaks kolmandikku jaapanlastest sooviks pigem, et mängud suvel ära jääks.

Von der Leyen teatas, et Euroopa Liit on volitanud 100 miljoni vaktsiinidoosi saatmise Jaapanisse, millest peaks jätkuma, et vaktsineerida ligi 40 protsenti elanikkonnast.

"Me oleme loomulikult öelnud, et juba ootame olümpiamänge," von der Leyen ütles ning lisas, et vaktsiinisaadetised on tugev signaal Euroopa Liidu toetusest mänge siiski pidada.

Hoolimata sellest, et Jaapan on lubanud korduvalt, et suudavad olümpiamängud ohutult ja turvaliselt läbi viia, on riik praegu raskustes koroonaviiruse neljanda lainega, mistõttu valmistutakse riigis eriolukorda pikendama.

Peaminister Yoshihide Suga ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et Jaapan pikendab tõenäoliselt maiga lõppevat eriolukorda Tokyos ja veel kaheksas prefektuuris kuni 20. juunini.

Suga lisas, et kuigi haigestumised osades Tokyo ning Osaka regioonides on langustrendis, on "olukord tervenisti vägagi etteaimamatu".

Jaapani arstide liidu sõnul võib suviste olümpiamängude pidamine Tokyos viia uue koroonaviiruse tüve tekkimiseni. Samuti on mänge tühistama üles kutsunud olümpia meediapartner Asahi.