ROK-i president lükkas külastuse Tokyosse edasi

Olümpiamängude toimumine Tokyos sel suvel on viimase nädalaga saanud nii mõnedki hoobid. Jaapani valitsus otsustas reedel pikendada riigi pealinnas Tokyos ja veel kolmes piirkonnas kehtivat eriolukorda kuni maikuu lõpuni, et peatada koroonaviiruse suurenenud levik. Siis näitas nädalavahetusel läbi viidud uuring, et ligi 60 protsenti jaapanlastest tahaks olümpiamängud ära jätta, et vältida terviseriske.

Esmaspäeval sai avalikuks, et ROK-i presidendi Thomas Bachi planeeritud külastus Tokyosse on edasi lükatud ja peaks toimuma Juunis, vahendab portaal Insidethegames.

Kuigi Jaapani valitsus ning ROK on olnud seni väga kindlad olümpiamängude toimumises, ütles Jaapani peaminister Yoshihide Suga, et tema jaoks on rahvatervis olulisem kui olümpia. "Ma ei ole kunagi pannud olümpiat esmaseks," väitis peaminister.

Suga lisas, et lõplik otsus olümpiamängude toimumise kohta jääb ROK-le, ent esmalt tuleb Jaapanis piirata koroonaviiruse levikut. Jaapani parlamendis kestis esmaspäeval arutelu olümpiamängude üle tunde.

Olümpiamängude planeeritud alguskuupäev on 23. juulil ning enam kui 10 000 sportlast 200 erinevast riigist peaksid suursündmuseks Jaapanisse minema. Jaapan ning ROK on kinnitanud, et olümpiamängud ei jäeta mingil juhul ära, kuigi fänne areenidele ei lubata.

Olümpiamängud peaksid praeguse plaani kohaselt algama 23. juulil ning paraolümpia 24. augustil, kuid sajad tuhanded jaapanlased nõuavad koroonapandeemia tõttu Tokyo olümpia tühistamist.