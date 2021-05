Eesti maastikurattur teenis koha Tokyo olümpiamängudel

Kolme aasta vältel aitasid Eesti naiste maastikuratta distsipliinile kvalifitseeruda Greete Steinburg, Mari-Liis Mõttus, Maaris Meier ja Janika Lõiv.

"Hea meel on, et me oleme Tokyos esindatud nii maanteesõidus kui ka maastikurattasõidus. Eriti rõõmustab, et meie naisratturite püüdluseid saatis edu ja Janika saab võistelda olümpiamängudel," ütles EJL-i president Raivo Rand.

Maastikurattavõistlus on olümpiamängude programmis alates 1996. aastast, mil mängud toimusid Atlantas ehk sel aastal saab antud distsipliinile kaasa elada juba seitsmendat korda. Korraldajate sõnul on raja profiil üks olümpiaajaloo raskemaid.

Lisaks Janika Lõivule esindavad Eestit jalgratturitest Tokyo olümpial Tanel Kangert (Team BikeExchange) ja Peeter Pruus (Torpado Südtirol MTB Pro Team).

Tokyo olümpiamängud algavad 23. juulil.