MK-etapi 14. koht viis Janika Lõivu olümpiakoha lävele

Tegemist oli viimase olümpiakvalifikatsiooniga ja Lõiv sai 14. koha eest 78 punkti ning suure tõenäosusega on 32-aastasel eestlannal olümpiakoht tagatud, aga ametlik kinnitus sellele tuleb uuel nädalal.

Nove Mesto olümpiakrossi võitis prantslanna Loana Lecomte (ajaga 1:25.15), teine oli ameeriklanna Haley Batten ja kolmas austraallanna Rebecca McConnell.

"Kuna eile ma rajal trenni ei teinud, siis otsustasin hommikul, et lähen testin erinevaid rehve. See oli minu tavarutiinist natuke erinev ja kartsin, et ehk väsitan end enne sõitu ära. Õnneks oli see ikka õige otsus, sest sain tänu sellele natuke rajatunnetust," kommenteeris Lõiv pressiteate vahendusel. "Start algas väga kehvasti, pika asfaldisirge jooksul ei saanud ma klippi kinni ning vajusin läbi grupi. Kui ma lõpuks klipi kinni panin ning sõitma hakkasin, õnnestus mul kohe mitmeid kohti ettepoole sõita. Peale stardiringi olin 18. kohal."

"Edasi püüdsin oma plaani järgi sõita, ühtlaselt kerides ning võimalikult palju kehaga kaasa aidates. Oluline oli kiirelt vastu otsuseid vastu võtta ning proovida leida jooni, mis on vähem sõidetud, et oleks rohkem pidamist," lisas Lõiv. "Päris palju oli jooksukohti, mis täna mulle sobisid. Liikusin vaikselt ettepoole ja vahepeal olin isegi olin 11. kohal. Sõit aga oli kurnav ning juba poole peal tekkisid mul krambid, mistõttu loovutasin mõned kohad ning võtsin tempot alla. Lõppu jõudsin 14. kohal."

Nove Mestos oli võistlemas ka Mari-Liis Mõttus, kes sai 91 lõpetanu seas 83. koha.