Romanjuk viis Eesti rekordi uude sekundisse

Teises eelujumises kolmandaks tulnud 24-aastane Romanjuk parandas senist Eesti tippmarki, mis kuulus alates aprillist Aleksa Goldi nimele, ligi sekundi võrra. Edasipääsu uus Eesti rekordi ei taganud.

"Ütlen ausalt, et esimene sada meetrit läks väga halvasti, kuid konn ja krool on praegu väga head ja teise poolega tuligi see parandus," lausus Romanjuk kommentaaris ERR-ile. "Seni olen [EM-il] ujunud kolm isiklikku rekordit ja sellega võib rahule jääda. Laupäeval on veel 50 m rinnuli ja tahaks seal ka isikliku rekordi ujuda."

Naiste 100 m vabaujumises püstitas kolmandas eelujumises teiseks tulnud Aleksa Gold ajaga 55,87 isikliku tippmargi. Alates 2005. aastast Jana Kolukanova nimele kuuluvast Eesti rekordist jäi Goldil puudu kuus sajandikku.

"See on kõige kiirem, mis ma olen hommikul kunagi olnud ja see on isiklik rekord, nii et ma ei saa pahane olla, kuid muidugi oleks tahtnud saada Eesti rekordi," lausus Gold pärast enda eelujumist. "Plaan oli aga ujuda enda isiklik rekord ja selles mõttes läks kõik hästi."

Teise Eesti koondislasena naiste 100 m vabaujumises võistelnud Alina Vedehhova läbis kaks basseinipikkust ajaga 1.00,28. Ei Gold ega Vedehhova poolfinaali ei pääsenud.

Meeste 50 m rinnuliujumises sai Joonas Niine kirja aja 28,06, Martin Allikvee läbis basseinipikkuse 28,45 sekundiga. Kumbki eestlane eelujumisest edasi ei pääsenud.

Eelujumisega piirdus ka Armin Evert Lelle, kes läbis 200 m selili ajaga 2.03,68.