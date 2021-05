Nurger: ei oleks jõudnud üht mängu veel mängida

"Päris sõnatu hetkel," lausus Kalev/Cramo mängija Rauno Nurger ERR-ile. "Ma ei ole isegi noorteklassis veel Eesti meistriks tulnud. Olen üle seitsme aasta Eestis ja võtta kolm karikat - karikavõistlused, Eesti-Läti liiga ja nüüd Eesti liiga - väga rahul olen hooajaga!"

"Pole midagi öelda, Pärnu mängis väga hästi. Müts maha nende ees! Tegid väga head mängu, esimene mäng läks meil täiesti käest ära. Lõpuks saime kaitse ka natuke tööle. [Edon] Maxhuni peatamisega oli raskusi, aga õnneks [Chavaughn] Lewis ja [Marcus] Keene panid päris palju hullu."

Nurger tunnistas, et pikk hooaeg on jätnud oma jälje. "Ei oleks jõudnud enam ühte mängu mängida. Ma olen väga rahul, et suutsime siin Pärnus ära lõpetada ja nüüd saab lõpuks puhkusele minna."

Tulevikku vaadates loodab Nurger parandada oma kaitsemängu. "Kindlasti tahaks ise, et oleksin lauas parem. Üks asi on lauapallid ja teine asi on kaitsemäng, mida tahaks edasi arendada. Ma ei ole oma kaitsega veel väga rahul."