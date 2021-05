Kalev/Cramo peatreener: see hooaeg oli perfektne

Roberts Štelmahersi debüüthooajal BC Kalev/Cramo peatreenerina jäid koroonaviiruse tõttu medalimängud ära, kuid tänavu suudeti piiranguid arvestades liigad lõpuni mängida ja lätlane sai Kalevi juhendajana oodatud tiitlid kätte.

"Mängisime finaalis väga hästi. Alguses võib-olla nii ei läinud nagu oleks tahtnud. Ei olenud sellist energiat nagu varem kaitses, aga siis vahetasime ja lõpus õnnestus suurepäraselt. Tahan öelda väga head sõnad Pärnu meeskonnale. Nad andsid meile lahingu. Seal on head mängijad ja head treenerid. Mul oli nendega väga huvitav mängida," rääkis Štelmahersi ERR-ile.

"See hooaeg oli võib öelda perfektne. Tulin Kalevisse ja kõige suurem unistus oli võita Läti-Eesti liiga ja Eesti meistrivõistlused. See õnnestus ja selleks läks kaks aastat. Kõik mõistavad, mis oli mullu. Väga hea meel on meeskonna üle. Mina nagu iga treener rõõmustan, et mängijad kasvasid väljakul ja oskavad mõnda asja eelnevast nüüd rohkem."

Kas järgmine hooaeg tuleb Kalevi või kellegi teisega?

"Keeruline öelda. Just võitsime ja vaatame veidi ning puhkame ja siis mõtleme edasi."