Robin Kivi jätkab Tartu korvpallimeeskonnas ka järgmisel kolmel hooajal

Tartu meeskonna mänedžeri Robert Petersoni sõnul on Kivi klubiga sidumine osa pikemast plaanist. "Robin tegi lõppenud hooajal suure sammu edasi, nii nagu me temalt ka ootasime. Robiniga kolmeaastase lepingu tegemine on osa meie pikemast plaanist, mis kandub aastasse 2024, kui Tartu on Euroopa kultuuripealinn ja me mängime säravaimate medalite peale. Tema on ka suurepärane näide sellest, kuidas meie oma korvpallikooli kasvandik omandab meistriliiga tasemel korvpalli mängimise kõrvalt ka kõrghariduse, mis tagab edasises elus kõik võimalused," sõnas Peterson.

Kivi hinnangul on Tartu väga sobiv paik arenemiseks. "Mulle meeldib Tartu kindel visioon liikuda võistkonna tasemega samm-sammult kõrgemale ja mul on suur rõõm selle visiooni täitumisele kaasa aidata. Tartus on väga head tingimused arenemiseks ja ootan juba huviga uut hooaega," ütles Kivi.

Kivi tegi lõppenud hooajal Tartu Ülikool Maks & Mooritsa särgis kaasa 39 kohtumist ja kogus neis keskmiselt 12,6 punkti, 2,7 lauapalli ja 2,1 korvisöötu. Väljakul viibis 196 cm pikkune mängumees keskmiselt 30 minutit. Heade esituste tõttu valiti ta esmakordselt ka meeste koondise kandidaatide sekka.

Kivi tegi oma debüüdi meistriliigas 16-aastasena hooajal 2015/2016. Lõppenud hooaja viimase mänguga täitus Tartu Ülikooli korvpallikooli kasvandikul ka Tartu meeste esindusmeeskonna eest 150 mängu.

Korvpallurikarjääri kõrval õpib Kivi TalTechi Tartu kolledžis ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise erialal, mille viieaastasest õppest lõpetab Kivi sellel kevadel kolmanda aasta.