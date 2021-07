Tartuga liitub Läti söödumeister Edmunds Elksnis

Oma karjääri peamiselt Valmiera meeskonnas mänginud 30-aastane ja 188 cm pikkune Elksnis kogus eelmise hooaja Eesti-Läti liiga 25 mängu keskmisteks näitajateks 15 punkti, kuus korvisöötu ja kolm lauapalli. Sellega oli Elksnis liiga üks parimaid sööduandjaid. Sarnased numbrid on mees kokku saanud ka viimasel kolmel hooajal.

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Toomas Kandimaa hinnangul peaks roll Elksnisele tuttav olema. "Elksnis on Valmiera satsi viimastel hooaegadel vedanud ja meile sarnases olukorras olnud. Ka meil on noor sats ja talle peaks liidriroll tuttav olla. Mängujuhilt ootame otsustavat tegevust väljakul ja seda, et ta ka teisi paremaks teeks," sõnas Kandimaa.

Meeskonna komplekteerimise osas arvas Kandimaa, et suur osa on tehtud. "Puslest on juba kolmveerand paigas ja töö käib suuremate sisemiste tükkidega," kommenteeris Kandimaa.

Elksnisega sõlmiti 1+1 leping ehk kahe hooaja vahel on mõlemal poolel võimalus see ära lõpetada, aga kui selleks põhjust ei ole, siis mängib lätlane Tartus kaks hooaega.

Tartu järgmise hooaja meeskonnast on paigas kümme mängijat: leegionäridest Edmunds Elksnis ja Emmanuel Wembi, eestlased Robin Kivi, Märt Rosenthal, Hendrik Eelmäe, Oliver Suurorg, Joonas Anton Jürgenstein, Patrik Peemot, Patrik Saal ja Kaspar Sepp. Täiendust otsitakse veel korvi alla, lisaks kaasatakse korvpallikooli mängijaid. Meeskonna peatreenerina jätkab Toomas Kandimaa ja abitreeneritena Tiit Sokk ning Olari Narits.