Eesti autoralli meistrivõistluste teine etapp jääb ära

"Tulenevalt valitsuse poolt COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks seatud piirangutest oleme sunnitud Rapla ralli ka sel aastal ära jätma," teatati sotsiaalmeedias.

"Ralli korraldaja on püüdnud omalt poolt teha kõik, et võistlus toimuda saaks, kuid paraku ei ole see kehtivaid piiranguid arvesse võttes enam võimalik."

Rapla ralli pidi esialgu toimuma 7.-8. mail, kuid lükati märtsi lõpus kolme nädala võrra edasi 28.-29. maile. Hooaeg algas 12.-13. toimunud Otepää talveralliga, meistrivõistluste kolmandaks etapiks on 19.-20. juunil toimuv Viru ralli.