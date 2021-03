Rapla ralli lükkub edasi

Võistluste peakorraldaja Kaido Vilu sõnul on peamiseks prioriteediks kõikide osapoolte ohutus. "Tänane epidemioloogiline olukord Eestis on väga keeruline ja seetõttu oleme korraldusmeeskonnaga otsustanud võistluse paari nädala võrra edasi lükata. Ralli uueks toimumisajaks oleme hetkeseisuga planeerinud 28.–29. mai."

"Ühtlasi on meil hea meel tõdeda, et huvi võistluse vastu on olnud suur nii Eestis kui ka välismaal. Püüame teha omalt poolt kõik, et üritus toimuma saaks, kuid peame siinkohal arvestama kehtivate piirangutega. Loodame võistlusjuhendi avaldada juba aprilli keskpaigas, aga jälgime aktiivselt olukorda ja oleme pidevas kontaktis nii Eesti Autospordi Liidu kui ka Terviseametiga," lisas Vilu.

"Praegu kehtivate korralduste alusel on COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks seatud piirangud avalike ürituste korraldamisele vähemalt kuni 25. aprillini. Selleks, et olukord normaliseeruks, tuleb meil kõigil ühiselt pingutada ja loodetavasti saame hooajaga jätkata juba mai lõpus," lisas Eesti Autospordi Liidu spordidivisjoni juht Kuldar Sikk.