Tantsuspordi Föderatsioon algatas Eesti alaliidu väljaarvamise

WDSF-i uurimine tuvastas, et Eesti alaliit ei tegutse kooskõlas WDSF-i põhikirja eesmärkidega ning alaliit ei käsitle kõiki Eesti tantsuklubisid üheselt, vaid töötab juhatuse kasuks. WDSF otsustas, et Eesti Tantsuspordi Liidu käitumine ohustab föderatsiooni rahvusvahelist mainet ning otsustas ühehäälselt algatada Eesti alaliidu väljaarvamine.

Uurimise tulemused näitavad, et Eesti Tantsuspordi Liit pidas muuhulgas n-ö pseudoklubisid, mille põhimõte oli omada rohkem hääli alaliidu otsustes.

Rahvusvaheline föderatsioon leidis ka, et ühele Eesti tantsupaarile oli EOK poolt määratud 5000 euro suurune stipendium, mida alaliit aga täies ulatuses välja ei maksnud.

Alaliit kehtestas ka reegli, mille tõttu ei saanud tantsupaarid vahetada klubisid ilma seda alaliidu juhatusega kooskõlastamata. WDSF märkis, et seda reeglit kasutati vähemalt ühe noore tantsija puhul, kelle klubi toetas endist alaliidu juhatust.

Samuti lõi Tantsuspordi Liit reeglistiku, mis võimaldas alaliidul kehtestada keelud tantsupaaridele, kes osalesid võistlustel, mille organiseerijaks olid ühingud, mida Eesti Tantsuspordi Liit ei tunnusta.

Kirgliku sisetüli jooksul avaldas alaliit eelmisel aastal oma kodulehel nimekirja tipptantsijatest, kus olid märgitud vähesed sportlased, kes toetasid eelmist alaliidu juhatust. WDSF-i hinnangul ei kajasta nimekiri aga tantsijate esitusi ega rahvusvahelist tunnustust. Samuti tuvastas WDSF-i uurimine, et Eesti Tantsuspordi Liit on süstemaatiliselt diskrimineerinud tantsuklubisid, kes toetasid eelnevat juhatust.

Tantsuspordiliidu juhatus on WDSF-i sõnul keelanud litsentsinõuete alusel ühe rahvusvahelise kohtuniku võistlustelt, kuigi kohtunik on esitanud piisavad volitused ning teinud seda reeglipäraselt. Tantsuspordiliidu juhatus on tagasiulatuvalt karmistanud võistluseeskirju kohtunike lubade säilitamise osas ning on tõstnud kohtunike nõude 12 riikliku võistluse pealt 100 võistluse peale kolme aasta jooksul. WDSF-i sõnul toob eeskirjade muutmine endaga kaasa selle, et valdav osa rahvusvaheliste kohtunike litsentsidest muutuvad kehtetuks.

Sisuliselt tähendaks tantsuspordiliidu väljaarvamine, et Eesti tantsijatel oleks edaspidi märksa raskem osaleda rahvusvahelistel võistlustel, sest Eesti meistrivõistlustel välja teenitud tulemused ei kvalifitseeriks enam sportlasi tiitlivõistlustele.

WDSF-i uurimise keskmes oli staažikas tantsutreener ja -funktsionäär Ivo Kappet, keda kahtlustati muuhulgas rahvusvaheliste kvalifikatsioonipunktidega petmises. Samuti kahtlustati, et Kappet on piiranud rahvusvaheliste litsentsidega kohtunike tööd. Tallinn Trophy tulemused maailmakarika arvestuses tühistati ning Kappeti mitmed rahvusvahelised litsentsid peatati.

2020. aasta märtsis edastasid Eesti Tantsuspordi Liidu juhatuse liikmed Alari Liiv, Erkki Aas, Ivo Kappet ja Regina Velberg meediale avaliku pöördumise, milles süüdistati liidu endist presidenti Aune Pasti alaliidu tegevuse õõnestamises.

Past hääletati paljuski samade n-ö pseudoklubide toel alaliidu presidendi positsioonilt. Kappet kahtlustas toona, et WDSF-ile kaebasid Past ja tema kaasamõtlejad eesmärgiga teda rünnata, hoolimata, mida see teeb Eesti mainele.

Eelmise aasta mais langetas WDSF langetas Eesti liikmestaatust ja võttis ajutiselt õiguse korraldada kõrgeima kategooria võistlusi, sest kahtlustati sohki ning kohtunike mõjutamist. Loe pikemalt Pealtnägija loost siin.